Baccalauréat 2020: 90,1% de réussite au 1er tour

C'est confirmé: le taux de réussite pour le premier tour du bac 2020 s'élève à plus de 90%

E.A. •

Un taux de réussite à relativiser....

Les lauréats en quelques chiffres:

1 410 mentions "Très Bien", avec une moyenne égale ou supérieure à 16 : 1 121 en bac général, 131 en bac technologique et 158 en bac professionnel.

2 334 mentions "Bien", avec une moyenne égale ou supérieure à 14 et inférieure à 16 : 1 215 en bac général, 451 en bac technologique, 668 en bac professionnel.

3 793 mentions "Assez Bien", avec une moyenne égale ou supérieure à 12 et inférieure à 14 : 1 528 en bac général, 1 037 en bac technologique, 1 228 en bac professionnel.

Les meilleures moyennes Bac général : 20,91 pour une élève dans la série S au lycée privé La Salle Saint-Charles à Saint-Pierre Bac technologique : 19,03 pour un élève dans la série STD2A au lycée Ambroise Vollard de Saint-Pierre. Bac professionnel : 18,74 pour une élève dans la série Gestion-Administration au lycée Boisjoly Potier du Tampon.

Cette année, 12 112 candidats (hors agriculture) se sont présentés aux épreuves du baccalauréat et 10 908 d’entre eux ont été admis dès le premier groupe d’épreuves. Le taux de réussite académique s’élève donc à 90,1 %.Reste encore une chance pour 841 candidats qui passeront les épreuves du second groupe entre le 8 et le 10 juillet prochains. Les épreuves orales se déroulent selon les modalités réglementaires habituelles. Le candidat se présente à deux épreuves orales dans deux matières ayant fait l’objet d’enseignements obligatoire au cours du cycle terminal. Pour chacune des épreuves, seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe est prise en compte par le jury. Le candidat est reçu s’il obtient une moyenne de 10/20 ou plus à l’ensemble des épreuves du second groupe. Les résultats du second groupe seront affichés le vendredi 10 juillet à 17h.Cette année en raison de la crise sanitaire, la délivrance du baccalauréat a reposé exclusivement en lieu et place des épreuves terminales, sur le contrôle continu (notes correspondant à la moyenne des moyennes des deux trimestres).Le recteur de l'Académie de La Réunion Vellayoudom Marimoutou le rappelle ce mardi soir: les résultats de cette session "par nature particulière" ne sont pas comparables avec ceux des sessions précédentes.10 908 candidats sont reçus au premier groupe d’épreuves, dontobtiennent une mention :