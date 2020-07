Baccalauréat 2020 : 95,6% de taux de réussite dans l’académie de La Réunion

Selon l'académie de La Réunion, ces résultats ne sont pas comparables avec ceux des sessions précédentes. L’académie se maintient néanmoins à la moyenne nationale de 95.7%. Fait important : le Bac STAV, sciences et technologies de l’agronomie et du vivant recueille 100% de réussite.

Adjaya Hoarau •

le Bac S atteint 99.3% , contre 97.5% au national

, contre 97.5% au national le Bac ES affiche lui, un taux de réussite de 98.4% , comme les chiffres nationaux

, comme les chiffres nationaux le Bac littéraire fait un peu moins bien avec 96.8% de réussite, contre 97.5% au national

Bac STAV, sciences et technologies de l’agronomie et du vivant : 100% , contre 98.7% au national

, contre 98.7% au national Bac STL, sciences et technologies de laboratoire : 98.3% , contre 96.4% au national

, contre 96.4% au national Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social : 96.8% , contre 97.1% au national

, contre 97.1% au national Bac STD2A, sciences et technologies du design & art appliquées : 96.7% , contre 99.7% au national

, contre 99.7% au national Bac STHR, sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration : 96.3% , contre 98.4% au national

, contre 98.4% au national Bac STI2D, sciences et technologies de l’industrie et du dévelopt durable : 94.8% , contre 96.6% au national

, contre 96.6% au national Bac STMG, sciences et technologies de management et de gestion : 94%, contre 94.2% au national

Bac Pro agricole : 95.4% , contre 93.4% au national

, contre 93.4% au national Bac Pro services : 92.4% , contre 90.7% au national

, contre 90.7% au national Bac Pro production : 89.7%, contre 89.8% au national

À l’issue des épreuves du premier groupe, le taux d’admission globale pour l’académie de La Réunion était de. Après les épreuves de second groupe (rattrapage), ce taux atteint, permettant ainsi àDans les séries générales, le taux de réussite de l'académie de La Réunion s'élève à. Un peu mieux que les chiffres nationaux, soit 98.4%.Dans les séries technologiques, le taux de réussite à La Réunion est de. ​​​Un peu moins que la moyenne nationale de 95.7%. C'est le Bac STAV, sciences et technologies de l’agronomie et du vivant qui obtient le plus fort taux de réussite, puisquePour les filières professionnelles, le taux de réussite s'élève à, un peu plus que le taux national de 90.7%. C'est le Bac Pro agricole qui obtient le meilleur taux de réussite :Les résultats de cette session par nature particulière ne sont pas comparables avec ceux des sessions précédentes. Néanmoins, l’académie se maintient à la