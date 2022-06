Baccalauréat 2022 : c’est parti pour le bac pro, pour les autres la philo commence demain

Les épreuves écrites du baccalauréat ont commencé. Demain, mercredi 15 juin, les candidats des filières générale et technologique plancheront sur la philosophie. Mais les épreuves générales écrites du bac professionnel ont déjà débuté.

LH •

Après les épreuves de spécialité les 11, 12 et 13 mai des filières générale et technologique, vient le temps des épreuves écrites. A La Réunion, 12 073 candidats sont inscrits cette année au baccalauréat, toutes filières confondues.

C’est parti pour le bac pro

Pour 32% d’entre eux, les épreuves générales écrites ont débuté ce mardi 14 juin. Les 3 878 candidats du baccalauréat professionnel se sont en effet attaqués aux épreuves de français le matin et d’histoire-géographie et enseignement moral et civique l’après-midi. Les épreuves se poursuivront jusqu’au vendredi 24 juin.

Sur les 3878 candidats inscrits au baccalauréat professionnel, 3 693 le sont dans 60 spécialités de l’Education nationale et 185 dans 8 spécialités relevant de l’agriculture. Le nombre de candidats inscrits au bac pro est en augmentation cette année. Les spécialités gestion-administration, Métiers du commerce et de la vente, et Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés comptent le plus d’effectifs. L’an dernier le taux de réussite était de 86,7% dans la filière professionnelle.

La philo mercredi pour le bac général et le bac technologique

Pour les filières générale et technologique, les épreuves de spécialité se sont tenues les 11, 12 et 13 mai derniers. Demain matin, mercredi 15 juin, les candidats plancheront sur la traditionnelle épreuve de philosophie.

Viendra ensuite le Grand Oral, instauré l’an dernier. Cette épreuve d’une vingtaine de minutes permet d’évaluer la maîtrise d’une parole structurée et argumentée. Elle se déroulera du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet.

L'heure est donc aux dernières révisions pour certains candidats.

Deuxième année pour le Grand oral

Le candidat présente ainsi au jury deux questions préparées avec ses professeurs dans le courant de l’année. Le jury choisit un de ces deux questions et laisse 20 minutes de préparation au candidat. Ce dernier devra ensuite répondre à la question par un exposé de 5 minutes, puis échangera avec le jury durant 10 minutes.

Enfin, les 5 dernières minutes seront consacrées à la présentation du projet d’orientation professionnelle su candidat. Le Grand oral est noté selon un coefficient 10 en voie générale et 14 en voie technologique.

Le contrôle terminal, 60% de la note finale du bac

Le Grand oral, l’épreuve de philosophie, les enseignements de spécialité et les épreuves anticipées de français constituent le contrôle terminal, qui compte pour 60% de la note finale du baccalauréat. Les 40% du reste de la note finale sont issus du contrôle continu, à savoir les résultats de 1ère (moyenne des bulletins de 1ère et enseignement de spécialité suivi uniquement en 1ère) et les résultats du cycle terminal.

Répartition de la note finale du baccalauréat • ©Education nationale

En 2021, 5 344 sont inscrits au bac général, soit 44,3% des candidats, et 2 851 au bac technologique, soit 23,6% des candidats. L’an dernier, le taux de réussite était de 97,60% dans la filière générale et 94% dans la filière technologique.

Résultats attendus le mardi 5 juillet

Les épreuves écrites anticipées de français, qu'elles soient passées au titre de la session 2022 ou par anticipation au titre de la session 2023, auront lieu le jeudi 16 juin 2022 après-midi de 14h à 18h. 8 446 candidats sont inscrits aux épreuves anticipées de première.

Les résultats des baccalauréats général, technologique et professionnel seront communiqués à partir du mardi 5 juillet. Les oraux de rattrapage se dérouleront du 6 au 8 juillet. Ils sont accessibles pour les candidats dont la note globale à l’examen est égale ou supérieure à 8, et inférieure à 10 sur 20. Les candidats choisissent deux enseignements au maximum.

Enfin, les épreuves écrites de remplacement sont fixées du mercredi 7 au vendredi 9 et lundi 12 septembre pour les baccalauréats général et technologique. Les épreuves écrites anticipées, qu'elles soient subies au titre de la session 2022 ou par anticipation au titre de la session 2023, sont fixées le mercredi 7 septembre 2022 après-midi.