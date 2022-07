Baccalauréat 2022 : des larmes de joie... et de tristesse à la tombée des résultats

C'est la fin du suspens pour les élèves de terminale de La Réunion, comme partout en France. Les résultats du baccalauréat sont tombés ce mardi 5 juillet, et c'est une jeune tamponnaise qui obtient la meilleure note de l'académie, soit 19,92/20. Comme chaque année, il y a des heureux et des déçus qui peuvent encore compter sur l'étape des rattrapages.

HA / HH / SE •

"J'ai été admise, je suis contente !", lâche Emmanuelle qui pleure de joie à la lecture des résultats du baccalauréat, dans l'enceinte du lycée Antoine Roussin à Saint-Louis. Des larmes qui coulent également sur le visage de son amie Amandine, néo-bachelière elle aussi, et qui est aussitôt félicitée par sa professeure de Français. "Elle a beaucoup travaillé !", lâche l'enseignante également heureuse.

Une mention en bonus

Une joie d'autant plus grand lorsqu'une mention figure à côté du nom des heureux étudiants. "J'ai eu mon bac avec mention assez bien. C'est un résultat très positif, je ne m'y attendais pas", lâche Noémie qui pensez déjà à l'après. "Je suis assez fière de mon diplôme, je vais partir ailleurs et je rentre directement dans le monde du travail".

Quentin a lui aussi eu droit à la mention assez bien. "Ca reste important, ça ouvre quand même des portes même si maintenant, ce sont surtout les études supérieures qui permettent de décrocher le job que l'on souhaite", relève le jeune adulte.

Regardez le reportage de Jacques Payet sur Réunion La 1ère :

Les résultats du bac sont tombés. Une élève du Tampon a obtenu la note de 19,92, la meilleure note de l'Académie !

La fête avant de penser à l'après bac !

Mais pour nombre de ces lycéens, l'heure sera d'abord à la fête avant de penser aux études supérieures et à leur entrée dans le monde du travail.

"Moi ce sera avec la famille", précise une autre bachelière. Et dès ce week-end, si ce n'est dès le milieu de cette semaine, ils seront nombreux à célébrer leur diplôme dans les soirées organisées dans les discothèques voire même du côté des municipalités.

88,5% de réussite à Leconte

Au lycée Leconte de Lisle à Saint-Denis, près de 300 élèves ont fait le déplacement, parfois accompagnés de leurs parents. Dans cet établissement, près de 88,5% des élèves de terminale ont décroché le fameux sésame dès le premier tour.

Regardez le reportage d'Herevai Hoata et d'Alexandra Pech sur Réunion La 1ère :