Belal : des foyers encore privés d’eau et d’électricité trois jours après le cyclone

Le cyclone tropical Belal a fait des dégâts partout à La Réunion. Ce jeudi 18 janvier 2024, de nombreuses familles sont privées d’eau et d’électricité, notamment dans le Sud. Une partie des coupures est liée aux stations de captage qui ne sont toujours pas alimentées.

Annaëlle Dorressamy / Daniel Bénard, Jacques Payet •

Plus de 120 000 foyers sont coupés d'eau ce jeudi 18 janvier 2023. Même si des renforts sont arrivés de l’Hexagone et de Mayotte pour “remettre en route” La Réunion, dans le sud, nombreux sont les foyers qui n’ont toujours ni eau, ni électricité. C’est le cas au Tampon et à Saint-Joseph.

Dans le Sud, de nombreux foyers n’ont toujours pas d’eau et d’électricité

Pas d’eau, pas d’électricité

C’est au centre opérationnel de la Cise que les techniciens suivent et dirigent les opérations effectuées sur certains sites. Le réseau d’eau potable pourrait fonctionner normalement si les pompes situées sur le littoral étaient remises en marche avec le réseau de l’électricité, ce qui n’est toujours pas le cas.

Tout est réparé selon la CISE, il n’y a pas d’eau car il n’y a pas d’électricité. L’eau potable et l’énergie sont corrélées. “On peut avoir la ressource et le réservoir de tête, mais il faut qu’on ait de l’électricité et de l’énergie pour pouvoir refouler et pomper vers les parties les plus hautes. Jocelyn Picard, responsable process maintenance CISE Réunion

Les canalisations n’ont pas subi de dégâts majeurs. Les petites casses occasionnées ont été réparées.

Pas d'arrosage, ni de lavage de voiture

En cette période post-cyclonique, les autorités font appel au civisme des Réunionnais.

Aujourd’hui, nous alimentons nos réservoirs. Malheureusement, la production et l’alimentation des réservoirs sont inférieures à la consommation des abonnés au quotidien. Nous, ce qu’on attend de nos abonnés, c’est du civisme. Donc, limitez votre consommation en eau. Jocelyn Picard, responsable process maintenance CISE Réunion

Un appel au civisme est lancé. “Pas de lavage de voiture, i nettoye pas la cour. Pour l’instant, restez très civique avec tout le monde”, insiste Jocelyn Picard.

Des foyers sans eau et sans électricité sur l'île

Selon les derniers chiffres communiqués par la préfecture, 40 000 abonnés d'EDF n'ont toujours pas d'électricité ce jeudi. Plus de 120 000 foyers sont également privés d'eau.

Le Sud est la zone la plus touchée, avec plus de 20 000 foyers concernés, contre près de 8 000 foyers dans l'Est, 5 700 foyers dans le Nord et 4 600 dans l'Ouest.

Afin d'alimenter la population impactée, certaines communes mettent en place des citernes d'eau. L'usage est uniquement sanitaire, car l'eau est non potable.

Pour rappel, il est recommandé de boire de l'eau en bouteille. L'eau du robinet peut être utilisée pour tous les autres usages sanitaires.

Une cellule d'information du public reste active

Pour répondre aux différentes interrogations de la population, le préfet de La Réunion avait mis en place une cellule d'information du public (CIP) lors de l'arrivée de Belal. Cette cellule reste activée de 8 heures à 18 heures, en semaine au numéro suivant : 09 70 80 90 40.