Bheki s'affaiblira nettement avant d'approcher La Réunion : "ce sera au plus une dépression tropicale" rassure Jacques Ecormier

Ce lundi 18 novembre 2024 à 10h, le cyclone tropical Bheki se trouvait à 1 470km au secteur Est-Nord-Est de La Réunion, ne présentant aucun danger pour notre île.

En revanche, à Rodrigues, les conditions météorologiques devraient se dégrader dans la nuit de mardi à mercredi, à l'approche du système.

Pour autant, La Réunion ne sera pas du tout concernée par les mêmes conditions à l'approche de Bheki dans le courant de la semaine. Et pour cause : depuis la nuit dernière, le système cyclonique a déjà commencé à s'affaiblir, soulignait Météo France océan Indien dans son bulletin de ce lundi matin.

Cet affaiblissement sera encore plus "marqué dans les prochaines 24 à 48h".

Cette situation est aussi confirmée par l'ancien chef prévisionniste chez Météo France, Jacques Ecormier. Invité au journal de Réunion La 1ère ce lundi midi, il avait à coeur de rassurer les Réunionnais, surtout après que des informations plutôt alarmantes ont circulé le week-end dernier.

"N'ayez pas peur ! Il y a un système qui s'approche, qui s'affaiblit, et quand ce système impactera les conditions météorologiques à La Réunion, ce ne sera plus un cyclone, ce ne sera plus une tempête, ce sera au plus une dépression tropicale".