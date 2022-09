Bilan annuel positif pour Corsair, la compagnie déploie son offre

Corsair fait un bilan positif de l’année écoulée. La compagnie prépare la rentrée de la meilleure des manières. Elle va déployer son offre et son ancrage local avec la commande de quatre nouveaux avions et le recrutement de 40 personnels navigants commerciaux dans l’île.

Céline Latchimy avec Delphine Poudroux •

Fusion avortée avec Air Austral, partenariat avec le Grand Raid, nouveaux avions, recrutement local… Ce mardi 13 septembre, Corsair dresse le bilan sur l’année 2022. Un bilan "très positif et une rentrée qui s’annonce prometteuse avec + 33 % de réservations en septembre" contre la même date en 2019 se réjouit la compagnie, qui mise davantage sur la destination Réunion.

Le reportage de Réunion La 1ère :

Corsair dresse le bilan 2022 et déploie son offre

Corsair, ouvert à une reprise des discussions avec Air Austral

S’il n’y a pas de fusion entre Air Austral et Corsair, Pascal De Izaguirre, le président directeur général de Corsair, mise toutefois sur un "pacte amical" : "je tends la perche à Air Austral pour relancer les discussions sur ces coopérations commerciales parce que ce serait mutuellement bénéfique pour les deux compagnies".

Ce dernier rappelle qu’à l’origine, il avait proposé à Air Austral "une coopération à la commerciale. C’est l’Etat qui a voulu cette consolidation. L’actionnaire majoritaire qu’est la Région n’a pas voulu de ce rapprochement pour privilégier une solution d’ancrage réunionnais pur. C’est une décision que je respecte et j’en prends acte".

Parallèlement à cette décision, la compagnie aérienne a décidé de renforcer son ancrage dans l’île.

40 jeunes réunionnais embauchés

La compagnie compte ainsi dynamiser l’emploi local par l’embauche de jeunes réunionnais. "On a 40 jeunes réunionnais qui ont été recrutés. Ils sont formés pour pouvoir, à terme, avoir un emploi basé à La Réunion" explique Jules Perreau, directeur régional Océan Indien à Corsair. A partir de mars 2023, ces nouveaux personnels navigants commerciaux feront "exclusivement des vols au départ de leur île" affirme la compagnie.

Transporteur officiel du Grand Raid 2022

A l’occasion des 30 ans du Grand Raid, Corsair devient le transporteur officiel de cette course emblématique de l’île pendant trois ans. Une course qui se déroulera du 20 au 23 octobre prochain. "La compagnie est fière de s’associer à cet événement sportif emblématique qui réunit près de 6 000 sportifs de très haut niveau et qui permet de mettre à l’honneur les valeurs du sport qui lui sont chères".

Quatre nouveaux Airbus commandés

La compagnie aérienne, qui a accueilli cinq nouveaux avions en un peu plus d’un an, a commandé quatre nouveaux A330neo. Ces appareils arriveront en 2024.

"Les performances environnementales de l’Airbus A330neo sont en très nette amélioration par rapport à celles des avions ancienne génération : réduction de 25 % de consommation de carburant et d’émissions de CO2 par siège, de 60 % de l’empreinte sonore au sol" précise la compagnie.