Bouchons recyclés, fabrication de compost, les élèves du Lycée Patu de Rosemont à Saint-Benoît sensibilisés au développement durable

En quoi consiste le développement durable ? Comment se traduit-il au quotidien ? Quels sont les bons gestes à mettre en place ? Autant de questions auxquelles ont tenté de répondre les différents intervenants de la journée du développement durable organisée ce jeudi 26 septembre au lycée Patu de Rosemont à Saint-Benoît.

Basé sur trois piliers, à savoir économique, social et environnemental, le développement durable est un modèle de développement protecteur de la nature, de l’environnement et des hommes.

A l’occasion de la Semaine du développement durable, huit ateliers autour du recyclage des bouchons en plastique, du photovoltaïque, du tressage de vacoa et de la ressource en eau, proposés aux élèves du lycée Patu de Rosemont à Saint-Benoît

A la découverte de l’économie circulaire

Les élèves du lycée Patu de Rosemont ont pu découvrir une machine qui réduit les bouchons en plastique en paillettes, qui sont ensuite fondues et transformées pour être réutilisées et fabriquer de nouveaux objets. Ce plastique recyclé est une pierre à l’édifice pour freiner la pollution des océans et des terres.

Sur place, Cyberun fait la démonstration. Cette société de l’économie circulaire récolte des bouchons auprès des écoles pour les recycler et les transformer en jeux ou en mobilier grâce à une extrudeuse.

Des ateliers pour sensibiliser la génération future

Les lycéens ont aussi appris à faire leur propre compost. L’objectif, au-delà de sensibiliser les élèves, est de nommer des éco-délégués qui mèneront des projets au sein de l’établissement. Les éco-délégués sont des élèves davantage sensibilisés, porteurs des valeurs du développement durable.