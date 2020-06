Bras-Panon : réouverture de toutes les écoles à partir de ce lundi 22 juin

Dans un communiqué, le maire de Bras-Panon informe de la réouverture complète de l’ensemble des écoles municipales, pour tous les niveaux, à compter de ce lundi 22 juin.

Adjaya Hoarau •

La commune de Bras-Panon a indiqué dans un communiqué, la, conformément au protocole sanitaire défini par le ministère de l’Éducation nationale."Le personnel communal, en lien avec le Rectorat et les directeurs d’écoles, œuvre pour garantir la sécurité sanitaire de l’ensemble des élèves et leur permettre de retrouver des conditions normales d’enseignement." explique le communiqué.Les écoles avaient fermé leurs portes aux élèves au début du confinement. Avec le déconfinement et les annonces du ministère de l'Éducation national, les communes sont de plus en plus nombreuses à accueillir de nouveaux les élèves.