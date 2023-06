Brevet 2023 : coup d’envoi des épreuves pour 14 839 collégiens à La Réunion

Ce lundi 26 juin marque le coup d’envoi des épreuves du brevet pour 14 839 collégiens à La Réunion. Le Français et les Math sont au programme, demain place à l’Histoire, les Sciences et les langues.

Ce lundi 26 juin, à 9h15, l’Inspecteur d’académie adjoint à la rectrice, Michel Houdu, était au collège Mahé de La Bourdonnais, pour donner le coup d’envoi aux épreuves écrites du diplôme national du Brevet (DNB), avec l’ouverture de l’épreuve de Français à 10 h.

14 839 collégiens

A La Réunion, 14 839 collégiens passent cette année ce premier examen important de leur scolarité. Le brevet concerne les collégiens à la fin de l’année de troisième.

Cette année, les inscrits dans l’académie sont répartis en deux séries : 12 646 dans la série générale et 2 193 dans la série professionnelle.

Taux de réussite de 84,4% en 2022

En 2022, le taux de réussite au brevet dans l’académie était 84,4 %, soit 84,1 % pour la série générale et 86,6 % pour la série professionnelle. Au national, le taux de réussite pour l’ensemble des séries s’est élevé à 88 % (88,8 % pour la série générale et 77,5 % pour la série professionnelle).

Un diplôme sur 800 points

Le brevet est évalué sur 800 points. Huit composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture sont évalués (400 points), en plus des cinq épreuves terminales, dont une orale, obligatoires à la fin de l’année de troisième.

Les épreuves terminales représentent 400 points : français (100 points ) ; mathématiques (100 points ) ; histoire-géographie, enseignement moral et civique (50 points) ; physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie (50 points) ; l’épreuve orale (100 points). Le brevet est attribué aux élèves qui ont au moins 400 points sur les cinq épreuves terminales.

La maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est appréciée lors du conseil de classe du troisième trimestre. Les points attribués, pour chaque composante, sont définis comme suit : maîtrise insuffisante (10 points) ; maîtrise fragile (25 points) ; maîtrise satisfaisante (40 points) ; très bonne maîtrise (50 points).

Les mentions

Les mentions sont attribuées en fonction de la grille de points.

Pour les candidats, la mention « assez bien » est accordée à ceux qui ont au moins 480 sur 800; la mention « bien » aux candidats pour un total de points au moins égal à 560 sur 800, la mention « très bien » pour un total de points au moins égal à 640 points sur 800.

Pour les candidats sous statut individuel, la mention « assez bien » est accordée aux candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400, la mention « bien » pour un total de points au moins égal à 280 sur 400, la mention « très bien » pour un total de points au moins égal à 320 sur 400.

Les épreuves

Lundi 26 juin

10h à 11h30 : Français 1ère partie (grammaire et compétences linguistiques – compréhension et compétences d’interprétation – dictée)

11h45 à 13h15 : Français 2e partie (rédaction)

15h30 à 17h30 : Mathématiques

Mardi 27 juin

10h à 12h : Histoire -géographie et enseignement moral et civique

14h30 à 15h30 : Sciences (physique-chimie et/ou sciences de la vie et la terre et/ou technologie)

16h à 17h30 : Langue vivante étrangère (épreuve réservée aux candidats individuels)

Pour les candidats scolaires, l’épreuve orale se déroule entre le 15 avril et le dernier jour des épreuves écrites de l'examen, selon le calendrier arrêté par chaque établissement.