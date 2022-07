Campagne sucrière : la Préfecture appelle à la prudence sur la route

Les usagers de la route sont invités par la Préfecture à la plus grande prudence. En effet, depuis le début de la semaine, les tracteurs agricoles et les cachalots ont fait leur grand retour.

GB •

La campagne sucrière a débuté dans l'île et va se poursuivre durant six mois. À cette occasion, les usagers de la route sont invités à la plus grande prudence sur les routes en raison de la présence de tracteurs agricoles et de "cachalots", véhicules d’environ 18 mètres de long transportant la canne à sucre. Ces convois se déplacent très lentement et occupent une place importante dans le flux de circulation. Le préfet demande à tous les conducteurs d’observer la plus grande vigilance et de faire preuve de patience.

Le partage de la route entre poids lourds, tracteurs agricoles, automobilistes, deux roues et piétons est primordiale pour que cette campagne se déroule en toute sécurité. Jacques Billant, préfet de La Réunion

Les règles essentielles de sécurité