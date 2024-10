Carry poulet ou rougail saucisses ? Jérôme Filippini a répondu aux questions de nos téléspectateurs

Avant de quitter La Réunion et de prendre ses fonctions en Corse, le préfet Jérôme Filippini était une dernière fois l'invité du journal télévisé de Réunion La 1ère ce lundi 21 octobre 2024. Les téléspectateurs lui ont adressé quelques questions, auxquelles il a bien voulu répondre.

Johanne Chung / Christelle Floricourt •

C'est un Jérôme Filippini un peu ému qui a dressé ce lundi soir le bilan de ses deux ans et quelques à La Réunion, lors du journal télévisé de Réunion La 1ère. "Je n'avais pas imaginé partir si vite, j'espérais rester préfet de La Réunion beaucoup plus longtemps, au moins trois ans ou quatre ans", a-t-il commencé.

Sa frustration est due, dit-il, au regret de ne pas avoir "fait des choses décisives", en deux ans et quelques.

"Sur des sujets qui sont des défis importants pour La Réunion comme le logement, la crise du BTP, l'agriculture, etc, ce n'est pas pendant 2 ans et demi qu'il faut être à la manoeuvre, c'est 4 ans, 5 ans, 10 ans !" Jérôme Filippini, préfet de La Réunion sur le départ

Il a également répondu à quelques questions adressées par les internautes.

Comment voyez-vous La Réunion dans 15 ou 20 ans, avec un million d'habitants sur l'île ?

Les défis sont nombreux. Ce que j'espère pour La Réunion, c'est que les choix d'aménagement qui seront faits permettront un usage harmonieux des espaces, et en particulier de préserver les espaces naturels (...), et de rendre la ville plus moderne, plus fonctionnelle (...).

Ce que j'espère surtout, c'est que La Réunion, dans 15 ou 20 ans, aura gardé son ADN tellement exceptionnel en France et dans le monde, qui fait que des gens d'origine extrêmement diverses se côtoient, vivent ensemble, se respectent. (...)

Puisque l'alimentaire est si cher à La Réunion, et au vu de l'inflation galopante, pourquoi ne pas diminuer les prix sur certains produits de première nécessité ?

Il y a évidemment un défi à relever avec la vie chère, et il faut continuer à faire fructifier et étendre le Bouclier Qualité Prix. Il n'a pas augmenté, j'y ai tenu les deux dernières années. Il s'est enrichi avec du bricolage, et demain un petit peu plus d'automobile. (...) Si j'avais été là, j'aurais essayé de travailler sur un Bouclier Qualité Prix 2025 plus large, qui suppose des efforts de tout le monde, et pas simplement de la grande distribution. Ça renvoie à la question de la formation des prix, il y a beaucoup à faire.

Savez-vous cuisiner ? Plutôt carry poulet ou rougail saucisses ?

Je serais plutôt carry poulet ! Je fais beaucoup la cuisine dans ma vie personnelle. Mais à La Réunion, je ne l'ai quasiment pas faite et me suis contenté de goûter ce que les uns et les autres me proposaient de manger, y compris le carry tangue ou des choses que je n'avais jamais essayées avant. Je pars de La Réunion avec un livre de recettes magnifique, et je pense que j'aurai l'occasion de m'y exercer ensuite.

S'il y avait un souvenir à retenir, quel serait-il ?

Les hauts, les sentiers, la Roche Ecrite, la Rivière Langevin. Tous ces paysages magnifiques sur lesquels j'ai aimé marcher. Et je reviendrai ici pour marcher, ou pour aller sur le chemin.

Réécoutez l'intégralité des réponses de Jérôme Filippini en vidéo ci-dessous :