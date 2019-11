Une centrale photovoltaïque installée sur le toit de l'aéroport Roland Garros  

L'aéroport Roland Garros se met sur la voie de l'autonomie énergétique. Une centrale photovoltaïque est en cours d'installation. Les travaux vont durer jusqu'en février 2020.

50 tonnes d'acier

10% des besoins

Assurer la sécurité

Les avez-vous remarqués ? Des ouvriers sont à l'œuvre sur le toit de l'aéroport de Roland Garros, à Saint-Denis. Une centrale photovoltaïque est en cours d'installation sur la surface du hall public de l'aérogare.Pour le moment, une structure d'acier de 50 tonnes est en cours d'installation. Elle servira bientôt de support à des panneaux photovoltaïques. Les travaux vont durer jusqu'en février 2020.La centrale produira de l'électricité solaire pour couvrir une partie de ses besoins. "La centrale couvrira une surface de près de 3000 m2 du hall public, explique Esteban Payet, chargé de mission énergie-climat à l'aéroport Roland Garros. Ce projet nous permettra de produire l'équivalant de 10% de notre consommation et celles des bâtiments annexes".Le transport de ces éléments demande une organisation planifiée pour ne pas perturber les activités de l'aéroport. "Tout réside dans l'organisation en amont pour faire l'approvisionnement sur place, détaille Olivier Blondeau, responsable production Cance-Réunion. Les approvisionnements qui sont sur le toit sont livrés la nuit, pendant la fermeture de l'aéroport. Nous avons des contraintes à prendre en compte au niveau de la sécurité du personnel, des usagers, et des gens qui travaillent sur le site".L'aéroport de Roland Garros consomme sept millions de kilowatts par an. Une seconde unité de production d'électricité plus petite devrait être installée l'an prochain.