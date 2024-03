Certificat de décès établi par les infirmiers : lancement de l’expérimentation à La Réunion dès mercredi

Partager :

Dès le 6 mars, les infirmiers volontaires et formés pourront délivrer des certificats de décès en cas d’indisponibilité d’un médecin. La Réunion fait partie des six régions pilotes de l’expérimentation, pour une durée d’un an. Pour l’heure, 75 infirmiers sont concernés.

Hermione Razafinarivo

A La Réunion, 75 infirmiers volontaires et formés pourront désormais rédiger des certificats de décès de personnes majeures en cas d’indisponibilité d’un médecin. L’expérimentation démarre le 6 mars, pour une durée d’un an, annonce l'Agence Régionale de Santé. Objectif : apporter une réponse plus rapide aux familles endeuillées. Expérimentation La Réunion fait partie des six régions pilotes pour expérimenter la rédaction, par des infirmiers volontaires et formés, des certificats de personnes majeures survenant à domicile ou en Ehpad, en cas d’indisponibilité d’un médecin. L’expérimentation démarre le mercredi 6 mars, pour un an. Faciliter les démarches Lors du décès d’un proche, des familles rencontrent des difficultés pour qu’un médecin puisse se déplacer à domicile et établir le certificat de décès. L’intervention des services funéraires est alors retardée. Ce genre de situation se présente souvent en soirée ou le week-end. 75 infirmiers concernés A ce jour, 75 infirmiers pourront être sollicités dans le cadre de cette expérimentation. D’autres infirmiers, ayant validé leur formation, sont en cours de recensement par l’Ordre des infirmiers, qui détient la liste des professionnels concernés. L’ARS de La Réunion a organisé la première session de formation le mois dernier, avec le soutien du service de médecine légale du CHU. En fonction des premiers retours sur cette expérimentation et des infirmiers nouvellement volontaires, l’ARS reconduira la formation à partir de mai prochain. Des réflexions sont actuellement conduites par le ministère de la Santé afin d’étendre cette expérimentation à l’ensemble du territoire national et d’en revoir le cadrage. Qui contacter ? Pour l'établissement d'un certificat de décès à domicile : • La famille du défunt doit solliciter en premier lieu le médecin traitant. • En cas d’indisponibilité du médecin, la famille doit appeler le 15 qui recherchera l’intervention d’un autre médecin et, à défaut, contactera un infirmier volontaire participant à l’expérimentation

