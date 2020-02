La Chaîne de l’Espoir : Gracy, 2 ans, bientôt opérée à cœur ouvert

Elle n'a que deux ans mais sa vie ne tient qu'à un fil. Gracy est une petite malgache qui doit subir, la semaine prochaine, une opération à cœur ouvert au CHU Nord.



IP/ Sébastien Autale •

En serrant fort son nounours marron dans ses bras, la petite fille a débarqué à l'aéroport de Gillot ce dimanche matin en provenance de Madagascar. Ses parents ne sont pas à ses côtés. Contraints de rester dans la Grande Île, ils ont confié leur enfant au bon soin d’une famille d’accueil au Port qui veillera sur elle jusqu’à son opération le 5 février prochain. Le docteur Jean-François Delambre, chirurgien thoracique et cardio-vasculaire, en charge de l’opération était également présent ce matin pour accueillir l’enfant.

©Sébastien Autale Réunion La 1ère ...



En effet, Gracy doit subir une intervention à cœur ouvert mercredi prochain au CHU Félix Guyon. Une intervention rendue possible grâce à la mobilisation de la Chaîne de l'Espoir. L'ONG aide les enfants malgaches atteints de cardiopathies complexes et a ouvert une antenne médicale dans l'île en septembre dernier. Ce qui permet désormais d'éviter d'envoyer les enfants malades en métropole.



Le reportage de Rahabia Issa et Thierry Chenayer :

©reunion