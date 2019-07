Cilaos : nouvel appel à repreneur pour l’Hôtel des Thermes

" Il est urgent que le département s’en inquiète avant que tout le bâtiment tombe en ruines, ce qu’il est déjà pratiquement aux 2/3. On a eu au moins 3 appels à projet sur l’hôtel des Thermes. L’avant dernier date de 2010", Paul Techer

© Réunion la 1ère

Nouvelle tentative

Cilaos : nouvel appel à projet pour l'Hôtel des Thermes

Effort de défiscalisation

© Réunion la 1ère

Il était un des emblèmes du cirque, à l’emplacement stratégique. L’hôtel des Thermes, haut lieu de Cilaos est fermé, et abandonné, depuis près de 21 ans. Désormais, il est devenu une verrue pour certains, comme le maire de la commune Paul Techer.Depuis 20 ans, le bâtiment de 3 étages se dégrade. Des appels à projet ont bien été lancés durant toutes ces années, mais ils ne semblent pas avoir été " entendus ". En 2010, le département, propriétaire des lieux, souhaitait en faire un centre de formation.Un nouvel appel à repreneur vient d’être émis ce lundi 8 juillet. La collectivité départementale parle désormais de " projet de qualité ", qui prendrait en compte le " développement économique thermal et touristique ". Le projet se voudrait créateur d’activité et d’emploi.Reportage de Patrick Smith et Laurent Pirotte.Le maire est d’accord, même si pour lui un écueil de taille pour les investisseurs persiste, à savoir l’impossibilité de défiscaliser. Pour Paul Techer, le dossier devrait être regardé de plus près pour qu’un bâtiment réhabilité ou reconstruit puisse en bénéficier pour enfin voir le jour.