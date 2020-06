Civis : les transports scolaires reprennent à la rentrée du 22 juin 2020

Le service de transport scolaire reprendra ce lundi 22 juin 2020, pour le premier degré et les collèges, sur le territoire de la Civis.

Dans un communiqué, la CIVIS informe les parents d'élèves que le service de transport scolaire reprendra le lundi 22 juin, sur les communes de son territoire, pour le premier degré et les collèges : maternelles, primaires et collèges.



Pour une plus grande sécurité des élèves concernés, les parents sont invités à s’assurer de la prise en charge de leurs enfants par leur bus habituel.



Pour toute demande d’information complémentaire, les usagers peuvent contacter le numéro vert du transport 0 800 355 354 (appel gratuit depuis un poste fixe).