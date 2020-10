Cocaïne saisie à l’aéroport : les trois hommes interpellés ont été mis en examen

Jeudi dernier, 200 grammes de cocaïne étaient saisis dans les bagages d’un voyageur à l’aéroport Roland Garros. Deux complices étaient alors interpellés. Ce lundi, les 3 hommes ont été mis en examen.

LH •

Mise en examen des trois suspects

Après 96 heures de garde à vue... les trafiquants présumés de cocaïnes interpellés à l'aéroport Roland Garros jeudi dernier ont été déférés au Palais de Justice de Champ Fleuri ce lundi 5 octobre.Les 3 hommes ont tous été mis en examen. La mule et le chauffeur l’ont été pour transport et détention de drogue. Ils ont tous les deux été libérés et placés sous contrôle judiciaire. Le 3e homme, considéré comme la tête du réseau, a lui été placé en détention provisoire.Ils sont suspectés d'avoir acheminé près de 200 grammes de cocaïne dissimulés dans du fromage depuis Paris. Des armes blanches ont été saisies à leurs domiciles, ainsi que la majeure partie de leurs biens.Une vingtaine de policiers du SIAAP, le service d’intervention d’aide et d’assistance à la population ont saisi la marchandise lors de contrôles réalisés au niveau de la voie d’accès à l’aéroport.