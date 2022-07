Comment construire des logements sociaux adaptés aux personnes âgées à La Réunion ?

Les demandes de logements sociaux pour les personnes âgées sont en hausse. Pourtant, souvent, ils ne sont pas adaptés. La Confédération Nationale du Logement lance une étude pour aider à construire, demain, des logements sociaux qui leur soient adaptés.

Jeannette souffre de la hanche, de la cheville et a des difficultés à se déplacer. Elle vit dans un logement social inadapté et en souffre au quotidien.

Des souffrances quotidiennes

"Je ne peux pas aérer car la fenêtre est trop difficile à refermer, explique Jeannette. Je suis stressée ici, j’ai beaucoup d’angoisses, dès fois je ne fais pas manger. Il faudrait une cuisine adaptée. Je voudrais m’en aller de là au plus vite".

Une étude pour connaître les attentes

Jeannette fera partie des personnes interrogées par la Confédération Nationale du Logement. La CNL a lancé une enquête auprès de nos gramounes qui vivent dans des logements sociaux, pour mieux répondre à leurs attentes.

Pour la CNL, il est nécessaire d’aller à la rencontre des principaux concernés pour concevoir leur habitat de demain. Au total, 300 entretiens seront menés au domicile de personnes de plus de 60 ans.

Marches trop hautes, portes trop dures…

"Les personnes âgées qui sont dans des logements pas adaptés vivent une véritable souffrance : les marches sont trop hautes, les portes trop dures à fermées, les salles de bain ont des baignoires et pas de douches, énumère Erick Fontaine, administrateur de la CNL. On veut comprendre tout ça et établir avec les personnes âgées leur logement de demain à La Réunion".

Les demandes de logements sociaux des personnes âgées en hausse

La population réunionnaise est vieillissante. Les gramounes sont plus nombreux et ont des revenus modestes. Selon la CNL, le nombre de demandes de logements sociaux augmente chez les seniors à La Réunion, alors que les prix de l’immobilier explosent. Sur les deux dernières années, les demandeurs de logements âgés de plus de 60 ans ont progressé de 38%.

Les logements sociaux manquent donc pour les personnes âgées, et ceux qui existent ne sont souvent pas adaptés. A partir des données récoltées, la CNL formulera des propositions pour améliorer les conditions de logement des retraités et des personnes âgées dans l’île.