Comment vont les seniors à la Réunion

Dans 20 ans, le département sera peuplé d’un million d’habitants voir plus, les seniors représenteront un quart d’entre-eux, moyenne d’âge 65 ans au moins. Il y aura à ce moment-là autant de jeunes de vingt ans que de seniors de 75 ans.



Nos seniors vivent selon une enquête réalisée par l’Insee en 2017 principalement chez eux, mais peuvent encore compter sur le soutien de la famille. Ils ont en revanche une petite santé, avec espérance de vie moins longue et une dépendance plus précoce.

L’Insee s’est aussi arrêté sur la vision qu’on a des seniors.

Pour les enfants par exemple on est vieux à partir de 40 ans, pour les adultes c’est 70 ans et pour le marketing c’est 55 ans.