Comores : 9 jeunes comoriens font naufrage (3 disparus) au large du Maroc

Trois jeunes Comoriens ont disparu en mer en tentant de rallier les Canaries depuis la côte marocaine. L’embarcation, qui a chaviré, avait embarqué 58 migrants, le 21 août 2023. Un pêcheur marocain a sauvé plusieurs naufragés, dont cinq jeunes hommes et une fille, originaires des Comores.

Fabrice Floch •

Trois disparus (deux jeunes garçons, une fille) et six rescapés (cinq garçons et une fille) ! Une nouvelle tragédie de l’immigration s’est produite fin août au large des côtes marocaines, nous apprend Alwatwan. Ces neuf migrants, originaires des Comores, avaient embarqué avec 49 autres hommes et femmes africaines tentant d’entrer en Europe pour fuir la misère. Malheureusement, une fois encore, l’embarcation de fortune a cédé avant qu’ils ne touchent terre.



Des rescapés ont été sauvés par un pêcheur marocain, qui en accostant a remis les naufragés aux forces de l’ordre. Régulièrement, la presse des pays des naufragés se fait l’écho de ces drames rarement évoqués au plan international.



Les Canaries, distantes de 1 000 kilomètres des côtes marocaines, sont une porte d’entrée vers l’Europe. Chaque année, ils sont des dizaines, au péril de leur vie, a tenté la traversée.





La famille d’un rescapé vit à La Réunion





Impossible de savoir combien de jeunes migrants, originaires de l’archipel, ont disparu dans l’océan Atlantique pour se rendre aux Canaries. De temps en temps, l’un des journaux de l’archipel se fait l’écho d’une tragédie.

Les parents des disparus étaient sans nouvelle de leurs enfants depuis près d’un mois. Ils ont appris, lundi, la tragédie.

Les six rescapés sont hospitalisés à l’hôpital Ben-Mahdi de Laâyoune. Le consul des Comores a pris en charge le dossier : "Je suis en contact permanent avec les parents qu’ils soient aux Comores, en France ou à la Réunion. J’ai également informé notre ministère des affaires Étrangères et l’ambassade des Comores à Rabat. Enfin je reste à la disposition des parents de la défunte qui veulent venir assister à l’enterrement de leur fille".