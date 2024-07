Comores : arrestation de la militante franco-comorienne vivant à La Réunion

Fatima Mzé Saïd, militante franco-comorienne, a été interpellée, mardi matin, par les gendarmes de Foumboni sur l'île de la Grande Comore. Cette arrestation est dénoncée par l'ensemble des partis de l'opposition des Comores, mais également dans l'Humanité en France. La franco-comorienne, qui vit à La Réunion, devait assister à un mariage.

Il est rare que l'arrestation d'un opposant politique aux Comores fasse la Une de l'ensemble de la presse et provoque sur le plan internaational une condamnation unanime. L'interpellation, mardi matin, par les gendarmes de la franco-comorienne, Fatima Mze Saïd, a provoqué une levée de boucliers.

Comores-infos, Habarizacomores, La Gazette des Comores publient les communiqués des partis d'opposition et relatent la conférence de presse du Comred, mouvement politique regroupant l'ensemble des partis opossés au pouvoir en place.

Fatima Mzé Saïd est une militante, de longue date, qui dénonce la politique menée par le président de la République, Azali Assoumani. Cependant, cette semaine, elle était venue de La Réunion, uniquement, pour assister à un mariage, comme l'écrivent les journaux locaux.

"Museler toute forme de contestation"

Le Comred lors de son point presse a dénoncé l'arrestation de Fatima Mze Saïd, et les "atteintes aux libertés fondamentales orchestrées par le gouvernement Azali". Des violences exercées à l'encontre de "la société civile et des personnalités engagées pour la défense des droits civils et politiques aux Comores".

Dans un communqué, les opposants écrivent : "Face à ce pouvoir qui tente de museler toute forme de contestation du régime, ils appellent à la communauté internationale, les organisations des droits de l'Homme et les amis des Comores et les défenseurs de l'Etat de droit à se mobiliser."

Ce message a été largement partagé à La Réunion, ou le #LIBEREZFATIMAMZESAID a été lancé. Une information qui a été relayée, en France, par le journal L'Humanité.