Comores : la fondation Soprano offre une ambulance

Le chanteur franco-comorien Soprano vient d’offrir une ambulance, toute neuve, à la commune de Bandamadji-Domba. Le véhicule entièrement équipé va permettre d’évacuer les malades vers Moroni dans des conditions sanitaires convenables. Avant la fin de l’année, une école devrait être offerte par la fondation à cette commune.

Fabrice Floch •

Soprano, célèbre rappeur à l’accent marseillais, vit et a grandi dans la cité phocéenne. Pour autant, le chanteur n’a jamais oublié ses origines. Loin des médias, avec sa fondation, il tente de venir en aide aux Comores. Régulièrement, sans bruit, il se rend dans l’archipel pour des opérations menées avec l’Unicef

On ne compte plus ses actions pour l’éducation. Avec sa fondation, il profite de ses tournées à travers la France pour récupérer du matériel pour les écoles et les centres de soins de l’archipel.

Cette fois, il a recueilli suffisamment de fonds pour offrir une ambulance à la ville de Bandamadji-Domba. La ville sur la Grande Comore n’est distante de Moroni que de 48 kilomètres, mais il faut compter près de deux heures pour parcourir cette distance.

Une ambulance pour sécuriser une région



Le son d’un deux tons, exaspérant chez nous, est source d’espoir à quelques milliers de kilomètres.

Comment imaginer chez nous que l’arrivée d’une ambulance sur la côte Sud-Est de la Grande Comore est un véritable évènement. Le docteur Rakoutou, médecin-généraliste du centre-hospitalier de Bandamadji-Domba, résume le sentiment de la population : "Je suis soulagé et satisfait de voir cette ambulance dans notre localité. J’avoue avoir rencontré de nombreux problèmes lors de l’évacuation de patients, mais maintenant avec cette ambulance, je vois que les habitants sont en sécurité", écrit comoresinfos.net.

La livraison de cette ambulance a donné lieu à des festivités spontanées avec en star absolue dans les enceintes, les chansons de Soprano. La commune devrait organiser une nouvelle fête en fin d’année. Une école financée par la fondation devrait être inaugurée, possible que le chanteur soit présent…