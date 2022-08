Comores : le Karthala comme la Fournaise sont en alerte jaune

Les volcanologues en charge de la surveillance du Karthala, aux Comores, comme les scientifiques de l’observatoire du piton de la Fournaise, ont noté depuis plusieurs semaines un regain d’activité. Les deux volcans sont placés en alerte jaune. La mesure a été prise dans la nuit de dimanche à lundi à Moroni.

Fabrice Floch •

Ça bouge sous La Fournaise et sous le Karthala. Rien d’inquiétant ! Le regain d’activité sismique est classique. Il correspond à une montée de magma. Cet afflux de lave, dans les chambres supérieures, est à l’origine de nombreux séismes. Plus le liquide magmatique approche de la surface, plus les sismographes envoient des signaux !

L’alerte jaune a été déclenchée depuis la dernière éruption (le 17 janvier 2022) par la préfecture sur recommandation de l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF).



Aux Comores, les dirigeants ont également déclenché l’alerte jaune. Les spécialistes de l’Observatoire Volcanologique du Karthale ont relevé une augmentation sensible du nombre de séismes, écrit comores.infos.net.



Les services de secours sensibilisés



Cette préalerte ne signifie pas qu’une éruption est imminente. Elle permet aux services des états concernés de se préparer à une future éruption : "Cette précaution est très importante sur l’île de la Grande Comore", rappelle Aline Peltier, directrice de l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise, "Le Karthala surplombe Moroni". La capitale de l'archipel comptait en 2016, date du dernier recensement, environ 111 329 habitants.



Le Karthala culmine à 2 361 mètres d’altitude. Il occupe les deux tiers de l’île de la Grande Comore. Comme la Fournaise, il est essentiellement de type effusif, mais peut connaître, rarement, des phases explosives.