Comores : les garde-côtes interceptent des migrants en provenance d’Afrique

Les garde-côtes de l’archipel des Comores ont interpellé deux passeurs. L’un originaire de Mohéli et l’autre d’Anjouan. Ils devaient récupérer des migrants africains. Ils ont été interceptés avant que le transbordement n'ait lieu.

Fabrice Floch •

Régulièrement, des migrants venant d’Afrique sont appréhendés aux Comores. Ces hommes et ces femmes, originaires de la côte Est du continent, tentent d’entrer en Europe, via Mayotte.

Ils voyagent dans des cargos, puis sont transbordés au large de l’archipel comorien dans des kwassa kwassa pour rallier Anjouan. De là, ils reprennent un canot direction le 101ème département français.

Les migrants espèrent rejoindre l’Europe et les passeurs "survivent" grâce à ce business. Convoyeurs et convoyés se lancent dans ces voyages incertains et potentiellement mortels avec l’espoir de décrocher une vie meilleure.

Un braconnier interpellé avec 8 tortues marines



Les garde-côtes comoriens sont chargés de surveiller la Zone Économique Exclusive des Comores. Une ZEE de 160 882 km2 avec deux petites vedettes. Comment lutter contre les trafics inhumains, de drogues et préserver l’environnement avec si peu de moyens.

La semaine dernière, le même jour, les agents ont appréhendé, non sans mal, des braconniers. Ils avaient à bord de leur canot, huit tortues marines.

Les gardes-côtes ont été contraints d’employer la force pour arraisonner les fuyards. L’un d’eux a été transféré à l’hôpital de Moroni, les autres ont été placés en détention provisoire à la maison d’arrêt de Badjo, écrit La Gazette des Comores.