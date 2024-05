Comores : manifestations à Moroni trois jours avant l'investiture d'Azali Assoumani

À l'avant-veille des festivités pour l'investiture du président de la République des Comores, Azali Assoumani, la tension est montée d'un cran à Moroni, jeudi. En fin d'après-midi et en début de soirée, des manifestants ont investi les rues des quartiers de La Coulée et de Sahara. Les forces de l'ordre ont été déployées.

Des manifestations ont éclaté, jeudi en fin d'après-midi et en début de soirée, dans deux quartiers de Moroni. Des jeunes de la Coulée et de Sahara ont investi les rues pour installer des barrages. Immédiatement, des militaires de la gendarmerie ont été déployés pour empêcher la confection de barricades de pneus enflammés, nous apprend Habariza-Comores.

Pour éviter que les belligérants prennent possession des rues, les forces de l'ordre ont patrouillé une partie de la nuit.

Ce vendredi et samedi sont des jours à risque. Les festivités de dimanche à Moroni pour l'investiture du Président réélu le 14 janvier, polarisent la colère de l'opposition et d'une partie de la population déshéritée, selon Comores-Infos.

Sept chefs d'États

Les arrestations d'opposants politiques, ces dernières semaines, et la venue de sept chefs d'États, ce dimanche 26 mai 2024 pour l'investiture du président, ont ravivé les rancœurs exprimées fin janvier. Une tension accentuée par deux crises majeures qui ont touché l'archipel depuis le début de l'année 2024.

L'épidémie de choléra (plus de 100 décès) et les dégâts provoqués par les inondations tragiques du mois d'avril et du début du mois de mai 2024 accentuent le ressentiment. De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer des dépenses, pour cette fête, qu'ils jugent inutile dans un contexte difficile.

D'autres manifestations pourraient avoir lieu, ce vendredi, samedi, voire dimanche.