Confinement : La Réunion commémore le 8-Mai 1945 en comité restreint

C'est un 8 mai inédit. Confinement oblige, le 75 ème anniversaire marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe a été présidé par Emmanuel Macron dans un format très restreint. Des cérémonies également adaptées à La Réunion.

Gaëlle Malet •

" Ce 8 mai [...] n'a pas le goût d'un jour de fête "

Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Malgré tout la Nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous, cette étoffe des peuples, que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux - Jacques Billant, préfet de La Réunion



Une cérémonie adaptée au Port

Une commémoration du 8 mai en comité restreint, au Port • ©Ville du Port

Ce 8 mai 2020 devait avoir une résonnance toute particulière. La France devait célébrer les 75 ans de la capitulation allemande en 1945. De nombreuses cérémonies commémoratives devaient se tenir dans tout le pays.Mais ces rassemblements n'on pas pu avoir lieu en raison du confinement et de la crise sanitaire.Dès le 20 avril, le gouvernement a annoncé que seul le président de la République se rendra à l'Arc de triomphe "en présence d'un nombre restreint d'autorités civiles et militaires".Ce matin, Emmanuel Macron a ainsi présidé à une cérémonie en comité restreint, sans public, et sans revue de troupe.Les cérémonies de ce 8 mai, ont également été adaptées au contexte dans le département. Le préfet a lui déposé une gerbe ce matin, aux monuments aux morts de Saint-Denis. Et a lu un message devant un comité restreint, en présence d'anciens combattants, du général Metayer, commandant des FAZSOI et du maire de Saint-Denis.La préfecture a tout de même, invité les Réunionnaises et Réunionnais à s’associer à la commémoration en pavoisant les balcons et fenêtres aux couleurs nationales.De nombreuses communes de l'île ont a choisi un format restreint pour ces commémorations particulières. C'est notamment le cas de la ville du Port. Pour respecter la mémoire des combattants et des victimes de cette guerre, le Maire du Port s'est rendu au Monument aux Morts en comité restreint.Olivier Hoarau a indiqué : "En toute circonstance davantage encore quand la nation toute entière est soumise à une catastrophe sanitaire, notre devoir de mémoire doit s’exercer pour rendre hommage à ceux qui sont morts pour la France ».