Conflit sur la NRL : la justice demande aux transporteurs de quitter la Région

Après une semaine de bras de fer entre transporteurs et Région, la justice a tranché. Mercredi 29 juillet, le Tribunal de Grande Instance demande aux transporteurs de lever le campement qu’ils ont installé devant les locaux de la Région pour réclamer la poursuite du chantier de la NRL.

LP / Géraldine Blandin •

L'action va se durcir

La population a compris qu’on ne gênait personne en se positionnant devant la Région. Maintenant, nous allons devoir nous mettre à des endroits plus gênants. Nous n’allons pas rentrer chez nous les mains dans les poches, nous irons ailleurs. Didier Hoarau

Bras de fer entre Région et transporteurs

Une semaine d’actions

Les transporteurs vont devoir quitter leur campement installé depuis une semaine devant les locaux de la Région Réunion. Ce mercredi 29 juillet, le Tribunal de Grande Instance a examiné l’action en référé engagée par la Région pour dénoncer le blocage de ses locaux par les transporteurs. La justice a tranché en faveur de la Région, et demande aux transporteurs de lever le camp.De leur côté, les transporteurs acceptent de quitter la Pyramide Inversée, mais préviennent que leur action va se poursuivre et même "se durcir". "La Région, l’Etat et le Groupements doivent comprendre que l’on va poursuivre la grève ailleurs, affirme Didier Hoarau du syndicat OTI (Organisation des Transporteurs Indépendants).Depuis une semaine, les transporteurs campaient devant les bureaux de la Région à Saint-Denis, pour réclamer la fin du chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Les employées de la Pyramide Inversée sont en télétravail depuis l’installation du campement des transporteurs, mardi dernier. Une dizaine de camions étaient sur place.Mardi, trois représentants des transporteurs ont assisté à l’audience au Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis : Jean-Gaël Riviere de la FNTR (Fédération Nationale de Transporteurs Routiers de La Réunion) ; Joël Mongin patron de la FTOI et Didier Hoarau du syndicat OTI. Selon les transporteurs et leur avocat, Maître Olivier Tamil, il n’y a pas eu d’entrave à l’accès des salariés aux bureaux de la Région. De son côté, Didier Robert, le président de Région, a qualifié ce "blocage de la Région" de "chantage" et de "pression".Depuis mardi dernier, les transporteurs mènent des actions pour demander la reprise du chantier de la Nouvelle Route du Littoral, et un entretien avec le président de Région. Ils n’ont pas transporté d’andains sur le chantier depuis un mois. Pour Jean-Gaël Rivière, président de la FNTR, cette route doit se finir absolument dans "l’intérêt général".Un rendez-vous crucial doit se tenir cette semaine entre les différents acteurs du chantier de la Nouvelle Route du Littoral : la collectivité, l’Etat et le groupement. Cette rencontre déterminante pour la suite du chantier devrait avoir lieu ce mercredi ou demain, jeudi.