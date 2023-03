Continuité funéraire entre La Réunion et l'Hexagone : une aide financière pour les familles endeuillées

Le Conseil régional et le Département ont signé une convention pour la mise en place d'un dispositif de "continuité funéraire" afin d'accompagner financièrement les familles les plus modestes souhaitant inhumer leur proche à La Réunion lorsqu'ils décèdent en métropole.

C'est une problématique qui angoissait les familles réunionnaises. Comment faire pour rapatrier le corps d'un proche lorsque celui-ci décède en métropole ? Il s'agit en effet une démarche particulièrement coûteuse pouvant aller jusqu'à 8 000 euros dans certaines situations.

Et la problématique est la même pour le déplacement des proches vers l'Hexagone lorsqu'ils souhaitent participer à des obsèques. Mais la donne a changé désormais grâce à la mise en place d'un nouveau dispositif dit de continuité funéraire.

Entre 3 000 et 5 000 euros pour un rapatriement mortuaire

Cyrille Melchior, le président du Conseil départemental, et Huguette Bello, la présidente de la Région Réunion, ont signé ce vendredi 3 mars une convention de partenariat afin de pouvoir venir en aide financièrement en faveur des familles endeuillées.

"Nous ne pouvons plus aujourd'hui entendre tous ces malheurs sur les réseaux sociaux et ces malheurs ici ou là, et la solution a été trouvée aujourd'hui avec la signature de cette convention", salue Huguette Bello. Une convention signée pour trois ans, jusqu'au 31 décembre 2025.

"C'est une enveloppe de 5 000 euros par rapatriement mortuaire qui est prévu pour les bénéficiaires de la CMU. Pour les autres familles à revenus plus modestes, le coût pris en charge par le Département sera de l'ordre de 3 000 euros".

Une aide de 860 euros pour un billet d'avion

Cette prise en charge financière de 3 000 ou 5 000 euros, selon les cas, constitue en fait l'un des trois volets du dispositif. Car une aide financière de 860 euros maximum peut également être accordée par la Région Réunion pour la prise en charge d'un billet d'avion par famille, pour les déplacements dans l'Hexagone afin de participer à des obsèques. Seule condition : avoir un quotient familial inférieur à 11 991 euros.

Le dernier volet de ce dispositif de continuité funéraire concerne la création d'un numéro d'appel unique commun - le 0262 974 777- afin de permettre une assistance rapide et efficace aux familles endeuillées qui se retrouvent souvent dans l'urgence.

En 2022, 53 dépouilles ont été rapatriées à La Réunion grâce au soutien du Département pour un montant de 160 000 euros.