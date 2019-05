Contrôles routier : 121 infractions, 19 retraits de permis

Une lutte sans fin

28 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 8 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré)

8 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants

1 Refus d'obtempérer (conducteur identifié)

16 excès de vitesse avec interception

4 conduites sans permis ou avec permis annulé, suspendu

3 défauts d'assurance

2 infractions aux règles de priorité

2 dépassements irréguliers

7 usages du téléphone en conduisant

5 non-port de ceinture

3 non-port du casque

5 autres infractions diverses

7 Conduites sous l'Empire d'un état Alcoolique (taux compris entre 0,45 et 1,10 mg/l d'air expiré)

4 défauts d'assurance

1 défaut de permis de conduire

1 refus d'obtempérer

4 feu rouge, stop, priorité

3 défauts de contrôle technique