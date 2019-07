Contrôles routiers : 19 retraits de permis en deux jours

Les gendarmes ont également sanctionné

14 excès de vitesse avec interception dont une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h au-dessus de la limitation

5 conduites sans permis ou avec permis annulé, suspendu

3 défauts d'assurance

2 refus d'obtempérer, les auteurs sont tous identifiés

1 infraction aux règles de priorité

5 usages du téléphone en conduisant

5 non-port de ceinture