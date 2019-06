Contrôles routiers : 16 retraits de permis de conduire en deux jours

En deux jours, le bilan est :

25 conduites sous l'emprise de l'alcool (CEEA) dont 9 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré)

9 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants (CES)

18 excès de vitesse avec interception et 15 photos réalisées par les radars embarqués

3 conduites sans permis ou avec permis annulé, suspendu

2 défauts d'assurance

1 refus d'obtempérer (auteur identifié)

5 infractions aux règles de priorité

15 usages du téléphone en conduisant

5 non-port de ceinture

7 autres infractions

Les accidents de la route sont souvent tragiques