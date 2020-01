Contrôles routiers : une dizaine de retraits de permis de conduire en deux jours

Fabrice Floch •

Dans la nuit de samedi à dimanche

Dans l'Est, les militaires ont dû prendre en chasse un automobiliste qui tentait de fuir. Son arrestation a répondu aux interrogations des militaires. L'homme conduisait, malgré une suspension de permis et avec un taux d'alcoolémie positif. Cinq autres chauffards ont été appréhendés. Deux avaient bu, les autres avaient fumé.

À Saint-Paul, les motards de la compagnie basée à l'Étang ont également intercepté cinq conducteurs. Trois avaient abusé de la dive bouteille et deux du zamal. Trois des conducteurs n'ont plus de permis de conduire, ce lundi matin.

Les gendarmes ont lancé les contrôles dès vendredi

Dimanche 12 janvier de 3 à 6 heures du matin, les gendarmes de l'Étang-Salé, de Saint-Pierre et de la brigade motorisée de Saint-Louis ont installé des contrôles au cœur de la Rivière-Saint-Louis. Cette opération coups de poing visait à lutter contre l'alcool et la consommation de stupéfiants avant de prendre le volant.En 3 heures, les militaires ont intercepté 27 usagers de la route. 19 d'entre eux affichaient des taux d'alcoolémie incompatibles avec la conduite d'un véhicule. 11 devront s'expliquer devant le tribunal de Saint-Pierre. Ils affichaient un taux d'alcool par litre de sang supérieur à 0,50 mg Dans la nuit de samedi à dimanche, les gendarmes ont effectué des contrôles de 19 à 23 heures à Sainte-Marie, mais aussi de 23 à 3 heures en ville de Saint-Paul :Afin de dissuader les usagers des routes de l'Est d'enfreindre le code, les gendarmes de Saint-Benoît ont procédé à des contrôles de vitesse vendredi de 13 h à 17 h.Au cours de cette opération, ils ont relevé cinq excès de vitesse. Un motard circulait à 177 km/h et un automobiliste à 160 au lieu de 110 km/h Dans l'Ouest, les automobilistes de Trois-Bassins ont vu bleu de 15 h à 19 h. Là encore, les motards se sont concentrés sur les excès de vitesse. L'un des fous du volant a été flashé à 139 km/h sur une départementale limitée à 80.