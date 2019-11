Contrôles routiers : flashé à 152 km/h, alcoolisé et au téléphone

Pour ce long week-end de la Toussaint, l'EDSR a multiplié les contrôles. Parmi les contrevenants, retenons cet automobiliste flashé en excès de vitesse sur la route des Tamarins dans le sens Nord/Sud. Il présentait un taux d'alcoolémie positif et téléphonait.

Fabrice Floch •

Il n'est pas le seul conducteur à avoir perdu des points

Chaque fin de semaine , les forces de l'ordre occupent le bord des routes pour rappeler aux usagers, par leur simple présence, qu'ils doivent respecter le code de la route. Pour ce week-end de trois jours, à l'occasion de la fête de la Toussaint, les motards de l'Escadron départemental de la sécurité routière (EDSR) ont multiplié les contrôles.Vendredi après-midi, un chauffard qui se dirigeait vers Saint-Pierre l'a appris à ses dépens. Il a été intercepté sur la route des Tamarins à 152 km/h, au lieu de 110. Le contrôle d'alcoolémie s'est avéré positif (0.38 mg/l), sans oublier qu'il conduisait en téléphonant au moment où les gendarmes lui ont demandé de s'arrêter. Il devra s'expliquer devant la justice dans les prochaines semaines.

Vendredi 1er novembre :

Les motards ont intercepté 47 automobilistes, cinq circulaient avec une d'alcoolémie supérieure à la limite tolérée, l'un d'eux avait manifestement fumé du zamal, sept ne respectaient pas les limitations de vitesse et deux conducteurs téléphonaient en conduisant.Les militaires ont relevé vingt-six infractions graves génératrices d'accidents : 2 alcoolémies, 3 conduites sous stupéfiants, 8 excès de vitesse, 3 refus de priorité, 3 non port de ceinture de sécurité, 2 non port de casque, 1 défaut de permis de conduire et 4 téléphones.Les retours de pique-nique restent problématiques. L'alcool, encore et toujours, tient, malheureusement, le haut de l'affiche : 9 alcoolémies, 1 conduite sous stupéfiant, 2 conduites sans permis, 1 dépassement dangereux, 2 non port de ceinture de sécurité et 2 défauts d'assurance.