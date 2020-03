Coronavirus : les bénitiers doivent être vidés dans les églises de La Réunion

Pour éviter l’extension de l’épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde, l’Eglise de La Réunion doit suivre les recommandations en vigueur. Monseigneur Gilbert Aubry a envoyé un courrier en ce sens. Les bénitiers devront ainsi être vidés, mais pas seulement.

LH •

Eviter de se serrer la main et de s’embrasser

Pour le rite du lavabo, utiliser une aiguière ou un petit broc avec de l’eau savonneuse ou du savon liquide

S’abstenir du geste de paix

S’il y a concélébration, les prêtres et les autres ministres ne communient que sous le geste de « l’intinction », ils ne boivent pas directement au calice.

Les prêtres se lavent les mains ou les passent à une solution hydroalcoolique avant et après avoir donné la communion même dans la main

Vider les bénitiers dans les églises

L’Evêque de Saint-Denis de La Réunion, Monseigneur Gilbert Aubry, a adressé un courrier à l’ensemble de l’Eglise de La Réunion pour demander aux prêtres et animateurs paroissiaux de respecter les mesures prévues dans le cadre de la prévention de l’extension de l’épidémie de Coronavirus.Ainsi, lors des célébrations liturgiques dans les paroisses, églises et chapelles, il est recommandé :Il demande enfin de ne pas " céder à la psychose et à la peur ".