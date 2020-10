Coronavirus : dernière danse avant l'interdiction des réceptions de mariages

L’interdiction des fêtes, dont les réceptions des mariages, va entrer en vigueur ce lundi 19 octobre dans les établissements recevant du public à La Réunion. Certains couples sont soulagés de célébrer leur union juste avant cette règle, mais les professionnels du secteur font grise mine.

MH avec SE et Réunion la 1ère •

Jusqu’à présent on nous disait “vous avez le droit de vous marier et de travailler", mais on devait mettre tellement de restrictions qu’on ne pouvait pas travailler. Chloé Meyssonier-Merelle, planificatrice de mariages

Certains plus chanceux que d’autres

Même si nous, on est passé à travers les mailles du filet, on a été pris dans les mailles quand même puisque la grande cérémonie qui était prévue avec toute la famille n’aura pas lieu. Raphaël, jeune marié

Avec le rétablissement de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire français, les mesures déjà en vigueur ont été prolongées, et d’autres ont été instaurées. La préfecture de La Réunion a confirmé que dès lundi 19 octobre, il ne sera plus possible d’organiser une fête ou une réception dans une salle des fêtes, salle polyvalente ou autre établissement recevant du public.“Déjà les premières restrictions liées à l’interdiction des pistes de danse ont été un gros coup dur pour nous, les mariés et les prestataires”, témoigne Chloé Meyssonier-Merelle, planificatrice de mariages. Cette nouvelle mesure la contraint à suspendre son activité pour toute la durée d’application. Quasiment tous les mariages qu’elle avait planifié ont été reportés à l’année prochaine.Depuis le début de la crise sanitaire, "le secteur du mariage a perdu 44 millions d'euros de chiffre d'affaire", précise la planificatrice.Tandis que plusieurs couples se voient contraints de reporter ce qui devait être le plus beau jour de leur vie, d’autres célèbrent leur union en petit comité. C’est le cas d’Audrey et Jean-Marie, qui ont déjà dû reporter leur mariage une première fois à cause du confinement. “On est en petit comité avec notre famille, le plus important c’est déjà qu’on se marie”, explique Audrey, soulagé d’avoir pu fêter son union.Chrisline et Raphaël eux aussi se sont dit oui au bon moment, mais ils ont dû faire quelques concessions. “On n’a pas prévu une grosse fête non plus parce qu’on reste responsable”, précise Chrisline.