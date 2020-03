Coronavirus : l’école "à la maison", le rectorat face à la fracture numérique

Cette première semaine a été celle de la mise en place et de l’appropriation des nouveaux modes d’enseignement à distance. Difficulté de connexion, voire absence de connexion, la mise en route a pu être compliquée. Le rectorat fait le bilan.

LH •

Améliorer les connexions

730 écoliers et 60 collégiens accueillis

Des blogs pour le 1er degré, l’ENT Métice pour le 2nd degré

Le rectorat face à la fracture numérique

L’apprentissage par la télévision, avec Réunion la 1ère

©Réunion la 1ère ...

Le premier jour a été, " comme on pouvait s’y attendre " selon le recteur de l'Académie de La Réunion, Vêlayoudom Marimoutou, soumis à d’un " fort encombrement sur les réseaux et de fortes difficultés de connexions sur internet ".La plate-forme académique a enregistré descontre 800 en temps normal, précise les services du rectorat. Les infrastructures applicatives et les serveurs informatiques ont été renforcés pour gérer 5 fois plus de connexion que de normale, soit 4 500 connexion en simultané.Mardi et mercredi ont été consacrées à l’identification des difficultés et la recherche de solutions pour améliorer la connexion internet des établissements. La Région a ainsi augmenté le débit d’accès aux espaces numériques de travail des lycées fibrés.Pour les lycées et collèges qui n’ont pas la fibre, Département, Région et fournisseurs d’accès tentent de trouver des solutions. A la fin de la première semaine de classe virtuelle,, annonce le rectorat. Des établissements sur lesquels les efforts vont se concentrer.Pour permettre l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de crise sanitaire,Les personnels soignants concernés s’étaient inscrits au préalable par le biais d’un formulaire en ligne sur le site internet de l’académie de La Réunion. LeSi le premier jour, leont été pris en charge, leur nombre a diminué dans la semaine. En moyenne,. Le nombre de collèges mobilisé a ainsi été réduit à 9.Le nombre global d’établissements ouverts pourraient être plus généralement revu, afin de mieux organiser et assurer le roulement des personnels pour l’entretien, nettoyage et l’hygiène, ainsi que l’accompagnement des petits groupes d’élèves.Directeurs d’écoles, chefs d’établissements et enseignant ont pris contact avec les familles de leurs élèves quelques jours avant la reprise pour s’assurer d’avoir les coordonnées nécessaire pour échanger.sont concernés. Unaux équipes pédagogiques et aux familles, quand l’espace numérique de travail manque. 18 circonscriptions sont ainsi concernées. Les élèves peuvent ainsi, comme les fiches d’exercices, le programme de révisions pour la semaine, des conseils d’organisation du travail sur la journée ou encore des conseils de lecture.A l’issue de la première semaine,, soit 385 blogs., soit 3 244 sur les 4 900 potentiels. D’une manière générale, la messagerie électronique est davantage utilisée comme moyen de communication. Vient ensuite le blog, puis l’espace numérique de travail et le cahier de texte pour diffuser les ressources.L’a enregistré 300 connexions par jour en moyenne le lundi et avant,sont accompagnés à distance par leurs enseignants grâce à l’espace numérique de travail. Depuis lundi,, contre 25 000 en période de conseils de classe.Difficile d’assurer la continuité numérique quand l’accès aux outils en ligne n’est pas possible. Certaines familles ne disposent pas en effet de connexion internet ou d’ordinateur pour permettre aux enfants de travailler en ligne. Les besoins ont donc été évalués auprès des familles au cours de la semaine, etDes discussions sont également en cours entre la Poste et le ministère de l’Education nationale pour que les services postaux assurent laA termes, le rectorat veut uniformiser la communication et centraliser les ressources pédagogiques pour tous les parents. Pour éviter le décrochage scolaire, les parents des élèves absents aux classes virtuelles seront appelés.Enfin, le ministère de l’Education nationale a lancé l’opération "Nation apprenante". France Télévisions diffuse ainsi à la télévision des programmes en lien avec les programmes scolaires.tournées localement, en partenariat avec le rectorat,Lundi 30 mars au matin, un module de Français pour le niveau CP sera diffusé, le mardi matin un module de Français CE1, le jeudi matin un module de Maths CP, et le vendredi matin de Maths CE1. La semaine suivante, deux cours de CE2 seront rajouter le mercredi.