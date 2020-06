Coronavirus : les pèlerins musulmans de La Réunion ne pourront pas faire le grand pèlerinage de La Mecque

Les musulmans de La Réunion ne partiront pas faire le Hadj cette année. A cause de la crise sanitaire du Coronavirus, le pèlerinage de La Mecque sera limité à un millier de pèlerins résidents du pays. Annonce faite ce mardi par l’Arabie Saoudite.

Lh avec Hermione Razafinarivo •

" Tout le monde a pris conscience du danger que représentait la pandémie, et protéger sa santé et sa vie, c’est primordial dans la religion ", explique-t-il.

Les Musulmans de La Réunion ne pourront pas participer au grand pèlerinage de la Mecque cette année. L’Arabie Saoudite va finalement autoriser la tenue pèlerinage fin juillet, mais seul un millier de pèlerins sera autorisé à y participer, a précisé ce mardi 23 juin le ministre du Hadj.Ces derniers devront pour cela résider dans le pays, être âgé de moins de 65 ans et ne pas souffrir de maladie chronique, ajoute le ministre de la santé. Les candidats seront testés avant leur arrivée à La Mecque, et devront observer une quarantaine à domicile après la fin du rituel.C’est la première fois que les fidèles réunionnais ne participeront pas à ce qui constitue l’un des cinq piliers de l’Islam. 300 à 400 Réunionnais y participent chaque année. Pour Ibrahim Mulla, président de la commission pèlerinage de La Réunion, il s’agit d’une sage décision.L’Arabie Saoudite n’a pas été épargnée par la Covid-19. 161 000 personnes ont ainsi été infectées et 1 037 sont décédées, selon les autorités. En 2019, 2,5 millions de musulmans du monde entier ont participé à ce rassemblement religieux.