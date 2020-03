Coronavirus : les personnes âgées sous haute surveillance, les visites suspendues dans les Ehpad

Face au coronavirus-Covid 19, une attention particulière est portée aux personnes âgées. Elles font partie des populations à risque. Plusieurs recommandations permettent de mieux les protéger face aux risques de contagion, notamment la restriction des visites dans les Ehpad.

LH avec Nadia Lataste Tayama •

" Je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, aux personnes atteintes de maladies chroniques ou respiratoires et en situation de handicap de rester autant que possible à leur domicile ", a annoncé Emmanuel Macron.

Visites suspendues dans les EHPAD

Le président de la République, Emmanuel Macron, a insisté lors de son allocution télévisée hier, jeudi 12 mars, sur la nécessité de protégée les personnes fragiles et notamment les personnes âgées, du fait de leur vulnérabilité face au virus.Il a ainsi appelé les personnes de plus de 70 ans, notamment, à rester chez elles :Depuis ce jeudi 12 mars et jusqu’à nouvel ordre, la visite de résidents est effectivement interdite. Les familles sont ainsi contactées pour les avertir de l’annulation des visites, mais des demandes peuvent être gérées au cas par cas. Un seul parent est alors autorisé, et pour une durée maximale de 5 minutes.Une décision qui vient renforcer les plans d’action déjà en place dans les établissements. Les mesures barrières sont par exemple déjà appliquées.Reportage réalisé ce jeudi 12 mars dans un EHPAD de l’Est avec Nadia Lataste Tayama et Willy Thévenin.