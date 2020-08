Coronavirus : le préfet décidera des fermetures d’écoles et élargit l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes à tout le territoire

Le préfet décidera des fermetures d’écoles, l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes est étendue à tout le territoire, des moyens seront alloués aux centres Covid : le point sur les annonces faites lors de la réunion entre les maires et le préfet ce mardi 25 août.

Le préfet décidera des fermetures d’établissements scolaires

Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur tout le territoire

L’obligation du port du masque au cas par cas

Des cartographies des contaminations

Des moyens pour les centres Covid

De nouvelles mesures ont été annoncées, ce mardi 25 août, pour organiser la lutte contre l’épidémie de coronavirus dans l’île. Ces derniers jours, le nombre de cas augmente de manière importante. Ce mardi, 48 nouveaux cas et quatre nouveaux clusters ont été identifiés , alors qu’une première réunion de crise a eu lieu entre les 24 maires et le préfet, Jacques Billant. Ce rendez-vous sera désormais hebdomadaire, comme annoncé par le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, en visite dans notre île la semaine dernière.Cet après-midi, le préfet a annoncé aux maires que désormais, il déciderait lui-même de la fermeture des établissements scolaires, par arrêté, en concertation avec l’Agence Régionale de Santé. Jusqu’ici, les décisions étaient prises au cas par cas.Les mairies ont autorités pour les écoles, le département pour les collèges et la région pour les lycées. Difficile dans ces conditions d’harmoniser les décisions. Ces derniers jours, les suspensions de cours étaient motivées par la proximité d’un cluster, le diagnostic d’un cas positif, ou parfois même sur simple suspicion. En prenant la décision de légiférer lui-même sur les fermetures des établissements scolaires, le préfet enlève une épine du pied des élus qui subissaient parfois les pressions des parents d’élèves.Le préfet, Jacques Billant, a aussi annoncé aux maires qu’il étendait l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes à l’ensemble du territoire. Jusqu’à maintenant, cette interdiction concernait les aires de pique niques, les parcs et les plages. Elle est désormais généralisée.En revanche, le préfet n’a pas décidé d’harmoniser l’obligation du port du masque à tout le territoire. Pour le moment, seuls certaines rues ou quartiers particulièrement fréquentés sont concernés (retrouvez la liste ici). Il incombe aux élus de l’imposer dans leur commune en fonction de la circulation du virus. C’est le choix fait par les maires des communes du TCO qui imposent le port du masque sur l’ensemble de leur territoire depuis lundi.Pour prendre ces décisions locales, les maires pourront s’appuyer sur une cartographie des contaminations communiquée par l’Agence Régionale de Santé. Il s’agira d’un index par élu et par commune. Le degré de précisions des cartographies va dépendre des besoins. Exemple : le référencement sera plus fin, avec une cartographie par rue et par quartier, à Saint-Denis où les clusters se multiplient.Enfin, durant cette première réunion de crise avec le préfet, les maires ont aussi eu des précisions sur les moyens alloués aux centres Covid ambulatoire. L’Agence Régionale de Santé a demandé aux maires d’installer ou de ré-installer ces centres de prises en charge des patients Covid face à la flambée de l’épidémie. Le préfet a donné son accord pour former des infirmiers libéraux volontaires qui viendront renforcer ces centres. L’objectif : faire des campagnes de dépistage de proximité et mieux ciblée.