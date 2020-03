Coronavirus : premier jour d’école à la maison pour les élèves réunionnais

L’accueil des enfants des soignants

Covid-19 : rentrée scolaire pour les enfants du personnel soignant - Réunion la 1ère - Henry-Claude Elma et Laurent Figon

La continuité pédagogique à domicile

Organisation cours à domicile

Des cours avec Lumni et Réunion la 1ère

Premier jour d’école à la maison, ou plutôt premier jour pour mettre en place l’école à la maison. Si les enfants des personnels soignants ou de ceux appelés à intervenir durant la crise sanitaire du coronavirus peuvent déposer leurs enfants dans les établissements dédiés, les autres parents doivent s’essayer à faire la classe à domicile.Il ne s’agit bien sûr pas de remplacer l’enseignant, mais au moins d’accompagner son enfant. Le rectorat a eu quelques jours pour organiser la continuité pédagogique.52 écoles ont été ouvertes pour les enfants des personnels soignants. Il s’agit de leur permettre de rester mobilisés dans la lutte contre le coronavirus. Les élèves ont été accueillis par des enseignants volontaires pour une première journée consacrée aux gestes barrières, contexte oblige.Henry-Claude Elma et Laurent Figon ont assisté à cette reprise scolaire dans une école de Saint-André.Les modalités sont un peu différentes s’il s’agit d’un élève du premier ou du second degré, et s’il a accès ou non à une connexion internet. Des parents, qui ne disposent pas d’ordinateur ou de connexion internet à la maison se sont aussi présenté ce lundi 23 mars dans les écoles. Ils ont ainsi pu récupérer le matériel et les consignes nécessaires pour faire faire les devoirs à la maison.Un environnement familier qui de l’avis de certains parents ne favorise pas l’apprentissage. Difficile parfois de garder leur attention de la même façon que dans une salle de classe.Les élèves qui doivent rester à la maison bénéficient, quand cela est possible, de cours à distance. Le dispositif a commencé ce lundi, et comme pour toute nouveauté il faudra certainement un temps d’adaptation.Pour les élèves du second degré, les professeurs utilisent PRONOTE, un logiciel en ligne, pour donner les cours et les devoirs, qu’ils vérifient ensuite. Les difficultés avec le réseau internet, que La Réunion subit depuis deux semaines, ne facilitent cependant pas la tâche.Pour accompagner les élèves, et les parents, France Télévisions propose dès ce lundi, sur les antennes du groupe, "La Maison Lumni, l'émission". Tous les jours, des cours sont proposés aux élèves des écoles, des collèges et des lycées. A chaque niveau, son horaire.Alex Goude reçoit également des professeurs de l'Education nationale et des invités pendant près d'une heure, et mettra a disposition des contenus éducatifs. Des cours et des exercices pour tous les niveaux sont également à retrouver sur la page facebook Lumni FR.Des émissions que relaiera Réunion la 1ère sur sa page Facebook et sur son antenne télé dans les prochains jours.Enfin, pour permettre aux élèves d'enrichir leurs apprentissages, l'Education nationale met à leur disposition, ainsi qu'à celle des enseignants, un ensemble de ressources numériques.