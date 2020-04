Coronavirus : près de 6 000 repas livrés au personnel soignant

Depuis le début de la crise du Covid-19, une partie du personnel du Cap Méchant est mobilisée pour préparer des repas pour le personnel soignant du CHU Sud, les services d’Urgences du CHOR et le CCAS de Saint-Pierre.Au total, plus de 6000 repas déjà livrés depuis la mi-mars. Pour les gérants de l’entreprise, cette opération est avant tout un acte de solidarité.

95% du personnel est cependant en chômage partiel. Seuls quelques cuisiniers ou encore livreurs ont été rappelés pour effectuer cette action de solidarité.

" On doit se réinventer, je ne sais pas quand on pourra relancer les buffets. Du coup, on propose des plats déjà assaisonnés et conditionnés prêts à cuisiner ", explique Jacky Courtois.