Coronavirus: Saint-Denis veut faire fabriquer 200 000 masques réutilisables en tissus pour ses administrés

La municipalité a décidé d’initier une chaîne de solidarité à grande échelle pour la fabrication de masques pour tous les dyonisiens. Plus de 90 couturières se sont d'ores et déjà mobilisées.



"Faîtes le Maks!" c'est le nom de l'opération de solidarité initiée par la Ville de Saint-Denis dans la lutte contre la propagation du COVID-19. Face à cette crise sans précédent et pour répondre aux besoins de sécurité réclamés par tous, la municipalité souhaite donc miser sur les valeurs d’entraide. Elle a décidé d’initier une chaîne de solidarité à grande échelle pour la fabrication de masques pour tous ses administrés.



D’ores et déjà, plus de 90 couturières se sont mobilisées. La commune fournit le tissu découpé en kit de fabrication respectant le cahier des charges de l'AFNOR, qu'il ne reste plus qu'à assembler.



Objectif: 200 000 masques réutilisables en tissus qui seront distribués à la population du chef-lieu. L’atelier de couture est situé à l’école Damase Legros, rue de la Gare à Sainte-Clotilde.