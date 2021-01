Coronavirus : un rassemblement à Saint-Pierre pour "d'autres voies possibles face à la Covid-19"

IP / SP •

Environ 150 personnes se sont rassemblées à Saint-Pierre ce samedi matin, pour demander, notamment, que le port du masque ne soit plus obligatoire pour les enfants. Quatre collectifs participaient à cette opération : le collectif médecins Covid 974, parents 974 mobilisation, voix libre 974 et 5000 pied d’bwa. Ils appellent les citoyens à « sortir du sentiment d’impuissance à tous niveaux et à la mobilisation pour d’autres voies possibles face au Covid 19.» . La quasi-totalité des personnes présentes ce samedi à Saint-Pierre ne portaient pas de masques.

Cet événement a pour but principal de protéger les enfants, en abrogeant l’obligation du port du masque, ou à minima d’obtenir une liberté de choix, leur permettant de retrouver une scolarité adaptée aux âges qui les concernent, qu’ils soient en école, au collège ou au lycée Collectif Parents 974 mobilisation

Les manifestants souhaitent tirer la sonnette d’alarme « sur l’impact psychosocial et sur la santé des citoyens de tous âges et de toutes catégories socio-professionnelles de l’état d’urgence permanent. » Ils interpellent donc les autorités afin d’obtenir l’ouverture d’un débat public.

Rassemblement bas les masques à Saint-Pierre • ©Sophie Person

A 18h à Yourte en scène à Saint-Leu, les mêmes collectifs organisent la diffusion du film documentaire « En quête de sens », Zistoir Tek Tek conté par Marie Faham accompagnée par Yorik Simon d'après la légende du colibri de Pierre Rabhi / Performance peinture WaRoox, et pour finir sur un temps d’échange.

Le reportage de Daniel Bénard et Loïs Mussard :