Coup de frais sur La Réunion avant une remontée des températures en fin de semaine

Les températures ont chuté cette nuit sur La Réunion. 9°C à la Plaine-des-Chicots, 6°C au Volcan ou encore 5°C au Maïdo, la faute à un front froid qui touche notre ile depuis la fin de week-end et ramène les températures aux normales de saison.

LH avec Florent Marot •

Un front affaibli est passé en fin de week-end dernier et en ce début de semaine sur La Réunion. A l’arrière de ce front, une classique baisse des températures, explique Tarik Kriat, prévisionniste à Météo France Réunion.

Des températures de saison jusqu’à jeudi

Avant-hier les maximales ont baissé, hier c’était le tour des minimales. Jusqu’à 4 à 5°C de moins sont ainsi ressentis, mais les températures ne devraient pas descendre davantage, assure le prévsionniste.

Ce mercredi 17 avril et la matinée de jeudi constitue le passage le plus frais de la semaine. Les températures vont donc rester fraiches ce mercredi soir et demain, jeudi 18 avril, avant de remonter en fin de semaine et le week-end, avec des " sensations plus estivales ", indique Tarik Kriat, et un vent qui va faiblir.