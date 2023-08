Covid 19 : Le masque va-t-il faire son retour à la Réunion ?

La hausse des cas de Covid-19 et l’apparition de nouveaux variants dans l'hexagone vont-elles nous obliger à remettre le masque de protection ? Le gouvernement n’en écarte pas l’idée si la situation sanitaire l’exige notamment dans certains lieux publics. A La Réunion les urgences enregistrent 5 à 10 passages par semaine pour des infections au Covid-19.

Le port du masque n’est plus obligatoire depuis le 14 mars 2022 mais reste recommandé pour les personnes agées et fragiles ou pour les malades immuno-déprimés notamment dans les lieux fréquentés.

A l’hôpital, on ne le porte plus depuis le mois d'avril dernier. Mais le virus est de retour dans plusieurs régions de l'hexagone et le ministre de la santé Aurélien Rousseau n'exclut pas l'idée de ressortir la protection chirurgicale "On verra en fonction de la situation épidémique " a expliqué le nouveau ministre de la Santé sur France Inter.

A la Réunion, les services d'urgence enregistrent actuellement par semaine 5 à 10 passages pour des infections au Covid-19.

Les précisions du président du conseil de l'ordre des médecins, le Dr Alain Domercq, sur Réunion La 1ère :

Une très bonne mesure pour l'ARS

Pour le Professeur Xavier de Paris, Directeur de la veille et de la Sécurité sanitaires à l’ARS, " c’est une recommandation qui est en pratique depuis très longtemps dans certains pays comme au Japon et qui fait partie des mesures d’hygiène courante. Ce sont de très bonnes habitudes pour limiter la circulation des virus qui se transmettent par voie respiratoire ".

Pour le professionnel de santé, le masque se porte aussi pour éviter la propagation des virus de la grippe, du covid-19 ou de la bronchiolite. C’est un réflexe à avoir comme se laver les mains pour limiter la contagiosité. Ce dernier insiste surtout sur la nécessité de protéger les personnes fragiles sensibles aux infections, comme les diabétiques et les insuffisants respiratoires

Masque : symbole de la lutte anti-covid

Le rectangle bleu porté pendant deux années un peu partout dans le monde reste le symbole fort de la lutte contre le virus du Covid-19 qui a infecté 39 millions de francais.

" On a redécouvert le port du masque pendant le Covid-19 et malheureusement dans l’esprit de la population le port du masque est lié à la pandémie de Covid ", constate Xavier de Paris, le directeur de veille et de la sécurité sanitaires à l'ARS de La Réunion.

Dans le carré piétons de Saint-Denis, cette étudiante explique "qu’elle le met dans les espaces médicaux mais pas à l’université".

Un autre piéton explique "qu’il garde un mauvais souvenir du masque. C’était difficile pour respirer, c’était un peu insupportable". Il ajoute qu’il n’est pas d’accord pour le porter à nouveau.

Cette jeune femme se dit prête à mettre le masque "pour elle et les autres", quant au regard des gens, elle dit " être habituée, qu’on le porte ou pas les gens vous regardent quand même " .