Crash d’hélicoptère à Salazie : un dernier hommage rendu à Lionel Caro et son épouse, les directeurs du parc Akoatys

Le 31 octobre dernier, quatre personnes sont décédées dans le crash d’un hélicoptère dans le cirque de Salazie. L’appareil s’est écrasé dans le lit de la Rivière du Mât au niveau du plateau Wickers. Lionel Caro, directeur du parc Akoatys, et son épouse, font partie des victimes du crash, ainsi que deux autres personnes. Un hommage leur a été rendu hier au parc Akoatys de l'Etang Salé

ACDK / HR •

Famille, amis, salariés et anonymes étaient réunis hier pour faire leurs adieux aux propriétaires de ce parc aquatique et à leurs deux amis Damien et Camille, tous les quatre décédés dans un crash d'hélicoptère à Salazie.

“Ça s’est passé tellement vite”

Lionel Caro pilotait l’appareil lorsqu’il s’est écrasé dans la rivière du mât, au niveau du plateau Wickers. Ce tragique accident laisse un immense vide pour les habitants de la ville et les familles.

Roses blanches à la main, les proches de Lionel Caro et sa femme leur ont rendu un dernier hommage dans le parc aquatique. “C’est très dur, surtout pour les enfants. Ça s’est passé tellement vite, on est anéantis. Lionel et sa femme étaient des gens bien”, explique cette proche des victimes. “Il n’y a pas de mot, tout le monde est abattu. C’est difficile pour les amis, et dieu sait qu’ils en avaient beaucoup”, conclut-elle.

“Des excellents patrons”

Certains employés étaient également présents sur place, comme Olivette. “Cela fait plus de dix ans que je les connais. Tout le personnel était choqué. Ils étaient des excellents patrons”.

Fondateur d'Akoatys, Lionel Caro avait récemment ouvert un miniparc aquatique au sein de la structure pour les enfants de 3 à 9 ans. Il avait ouvert le site à une équipe de Réunion La 1ère ces dernières semaines. Ancien gérant de l'hôtel Floralys à l'Etang-Salé, Lionel Caro était un chef d'entreprise dynamique bien connu dans l'île. Diplômé du Centhor, il a aussi été vice-président de l'Union des Hôteliers de La Réunion.

Quel avenir pour Akoatys ?

La famille, des amis, mais aussi des anonymes ont fait le déplacement. “On habite ici à l’Etang Salé. Ça va être difficile de passer devant sans y passer à chaque fois. Mes pensées vont aussi vers les deux jeunes qui étaient avec eux”, témoigne cette habitante du quartier.

Pour le moment, aucune information n’a été donnée quant à l’avenir du Parc Akoatys. Des réunions sont prévues dans les prochains jours.