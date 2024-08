Crise du logement à La Réunion : plus de 140 000 personnes mal-logées, la CNL mobilisée

Le mal-logement est un fléau à La Réunion. Près de quatre personnes sur dix sont concernées, soit deux fois plus qu'à l'échelle nationale, selon la Fondation Abbé Pierre, alors que 30 000 logements seraient inoccupés sur l'île. La CNL se mobilise une nouvelle fois et prête attention aux problèmes rencontrés par les locataires.

Annaëlle Dorressamy / Jaël Galichet •

La crise du logement est une catastrophe sociale à La Réunion. La Confédération Nationale du Logement (CNL) tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Plus de 120 personnes, des locataires, se sont réunies, hier, samedi 24 août, à Saint-Pierre, pour faire part de leurs difficultés.

Crise du logement à La Réunion : plus de 140 000 personnes sont mal-logées

Une situation intenable

À La Réunion, "tous les voyants sont au rouge", alerte Erick Fontaine, administrateur de la CNL. La situation se dégrade de plus en plus. Avant de dresser son constat, la CNL tient à rappeler quelques chiffres marquants.

D'après le rapport 2024 de la Fondation Abbé Pierre, près de 200 000 personnes sont impactées par la crise du logement sur l'île et plus de 140 000 personnes sont mal-logées.

Pour tenter de résorber la crise du logement, en février dernier, une commission d'enquête parlementaire avait été demandée par Erick Fontaine, les sept députés ainsi que la sénatrice Evelyne Corbière.

Lutter contre les logements indécents

La CNL dresse encore un constat sombre, qui est loin de s'améliorer. La Réunion comptera plus de 50 000 demandeurs de logements sociaux d'ici la fin de l'année pour seulement 6 000 attributions.

Les prix sont de plus en plus inabordables et les bâtis se dégradent. Face à l'indécence, la CNL incite les locataires à ne pas se laisser faire.

Ce qui est important dans ce type de réunions, c'est qu'on donne aux locataires les explications pour pouvoir agir. On explique les différentes procédures qu'il y a à faire. Erick Fontaine, administrateur de la CNL

Échanges et conseils

La CNL organise régulièrement des rencontres avec les locataires. Pour rappel, en juin dernier, une réunion s'est tenue à la salle Sainte-Thérèse de Lisieux, située à la Rivière-des-Galets, avec plus de 200 locataires.

Le but de cette nouvelle réunion est d'échanger avec les locataires. La CNL conseille et oriente les locataires en difficulté, qui sont venus des quatre coins de l'île.

"Nous na marre, notre maison lé comme un parc cochons. Néna la cuisine, les toilettes, la chambre et salle de bains, néna rienk champignons", souffle une locataire. "Moi, je ne savais pas trop à qui m'adresser. Ici, on nous écoute et on nous dit quoi faire", témoigne une autre locataire.

On rappelle également les compétences des maires et on fait comprendre aux locataires qu'il faut se mobiliser et montrer que nous sommes en colère et inquiets pour l'avenir de La Réunion. Erick Fontaine, administrateur de la CNL

La mobilisation continue pour la CNL et les locataires

La CNL n'hésite pas à parler de "maltraitance des locataires". Quant à l'association familiale laïque, elle avait réclamé la remise en location des habitats inoccupés en mai dernier. Un projet qui peine encore à prendre forme.

La CNL prévoit une mobilisation le 26 octobre prochain devant la préfecture pour alerter sur la crise du logement à la Réunion.