Logement : la CNL dresse un bilan sombre, une commission d’enquête parlementaire mise en place

La crise du logement est loin d’être résorbée à La Réunion. Ce samedi 3 février 2024, la Confédération Nationale du Logement (CNL) dresse un bilan sombre. Les sept députés de l’île, ainsi que la sénatrice Evelyne Corbière se sont réunis avec la CNL pour tenter de trouver des solutions. Une commission d’enquête parlementaire sera prochainement mise en place.

Annaëlle Dorressamy / Jean-Claude Toihir / Laurent Pirotte •

Les sept députés de La Réunion et la sénatrice Evelyne Corbière ont répondu à l’invitation de la CNL. La sonnette d’alarme est tirée. Le nombre de logements livrés a été divisé par deux en moins de 10 ans, alors que le nombre de demandeurs est de 44 600, et qu’il augmente de 9% chaque année.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Logement à La Réunion : la CNL dresse un bilan alarmant

Une commission d’enquête parlementaire

Compte tenu de la gravité de la situation du logement social dans notre département, les députés se mobilisent et demandent notamment la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire.

“On a initié cette rencontre avec les députés, car c’est très important de faire avancer les lois. Le logement, de manière générale, que ce soit social ou privé, va très mal. Au-delà de tout ça, cette mobilisation montre qu’il faut travailler dans l’intérêt collectif, l’intérêt de la population”, souligne Erick Fontaine, administrateur de la CNL.

On a jeté des bases de travail sur lesquelles on va travailler régulièrement. On a parlé des prix des loyers, de la qualité des logements. Ça fait plus de 20 ans que la CNL est présente sur le terrain, ça fait 10 ans qu’on demande l’amélioration des dispositifs. Aujourd’hui, le signal donné est fort. On a eu l’ensemble des députés de La Réunion et la sénatrice Mme Corbière. On va continuer ce travail-là. Erick Fontaine, administrateur de la CNL

“On ne va pas régler le problème du logement social, mais on va faire avancer les choses. Il faut agir très vite, car la situation est urgente à La Réunion”, rappelle Erick Fontaine, qui a notamment abordé d’autres sujets autour du thème central du logement, comme la réhabilitation, la livraison de logements neufs indécents et le financement du logement social à La Réunion.

Du simple constat aux solutions

Le nombre de demandeurs de logements est en constante progression. Pour rappel, ils sont 44 600 demandeurs de logements à La Réunion. Ils sont en grande majorité un public avec un revenu inférieur à 1 500 euros. Sur les données au 31 décembre 2023, c’est dans le Sud que le nombre de demandeurs progresse de manière importante entre 2022 et 2023, avec des augmentations de l'ordre de 16,8 % sur le territoire de la Casud.

Pour les députés, la CNL a mené une “bonne enquête” de terrain. “La CNL arrive avec un constat, des chiffres et des solutions pour faire avancer les choses”, salue Emeline K/Bidi, députée de la 4ème circonscription.

Nous, en tant que parlementaires, on peut essayer d’agir sur les lois. On va prendre le problème à bras-le-corps. Emeline K/Bidi, députée de La Réunion

D’ailleurs, la députée Karine Lebon rejoint sa consoeur sur ce point. “Il est nécessaire de faire évoluer les choses, et ça passe par les changements de lois”, précise Karine Lebon.

Logement : la CNL dresse un bilan sombre, une commission d’enquête parlementaire mise en place • ©Réunion La 1ère

“Il faut éclaircir les zones d’ombre”

La commission d’enquête parlementaire devrait permettre de faire la lumière sur la situation du logement à La Réunion.

Pour la CNL tout comme pour les parlementaires, beaucoup de questions restent pour le moment sans réponse : “Quels matériaux sont utilisés dans les logements sociaux neufs, mais qui sont pourtant indécents ? surtout quand on sait qu’il y a 140 logements indécents neufs sur l’île (NDLR) Combien d’argent est dépensé ? Pourquoi La Réunion est-elle parmi les départements français les plus chers au mètre carré, alors même qu’on est parmi les départements les plus pauvres de France ? Nous sommes également dans les départements qui sont les plus subventionnés de France”.

Il faut éclaircir les zones d’ombre. La commission d’enquête parlementaire devrait nous apporter des réponses. Emeline K/Bidi, députée de La Réunion

Les parlementaires s’accordent à dire “qu’on est arrivé à un point où les Réunionnais ont besoin de solutions, ça ne peut plus continuer ainsi”.

La situation du logement à La Réunion est un problème qui nous préoccupe tous. On essaie, à notre petite échelle, d’apporter des solutions au cas par cas. Emeline K/Bidi, députée de La Réunion

Pour l’heure, aucune date n’est fixée pour l’enquête, mais “ça devrait se faire très rapidement”, confirme Karine Lebon.