Cyclone Belal : l’alerte rouge maintenue mardi matin, vers un passage en phase de sauvegarde

Alors que le cyclone Belal se trouve à une cinquantaine de kilomètres de La Réunion, l’alerte rouge est encore en vigueur jusqu’à mardi 16 janvier, dans la matinée. L’heure de la levée de l’alerte n’est pas décidée pour le moment. Les bandes périphériques du cyclone continueront d'influencer la météo, avec des rafales de vent et des précipitations. Récapitulatif des annonces du préfet ce lundi soir.

Annaëlle Dorressamy •

Ecoutez le préfet en direct lors du point presse de ce lundi 15 janvier à 19 heures :

Jérôme Filippini en direct de la préfecture

Rafales de vent cette nuit

Selon Céline Jauffret, directrice interrégionale de Météo France pour l’océan Indien, "les rafales de vent sont encore fortes. Elles sont à 120 km/h sur le littoral et encore 130 à 140 km/h sur les Hauts, et même 170 km/h à Piton Sainte-Rose".

Pour demain, on s'attend à une accalmie, mais "on va garder un temps perturbé sur la majeure partie de l'île, avec des précipitations encore modérées”, précise Céline Jauffret.

Aujourd’hui, Belal a impacté La Réunion au stade de cyclone tropical, c’est-à-dire que le mur de l'œil et l'œil sont passés directement sur une partie du territoire. L’île a connu des conditions cycloniques. L’épisode Belal s’achève donc. C’est une nouvelle phase qui débute. Céline Jauffret, directrice interrégionale de Météo France pour l’océan Indien

Alerte rouge toujours en vigueur jusqu'à demain matin

Le préfet devrait s'exprimer dans la matinée de ce mardi 16 janvier 2024 pour annoncer l'heure exacte de la levée de l'alerte rouge.

C’est seulement dans la matinée de demain que je pourrai indiquer à quelle heure prendra fin l’alerte rouge. La sortie de l’alerte rouge devra se faire en sécurité. Je ne peux pas prendre la responsabilité de laisser les Réunionnais et Réunionnaises sur des routes dangereuses. Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

Belal "restera dans l'histoire des cyclones"

Les météorologues s'attendaient à un cyclone d'une plus grande ampleur, mais fort heureusement, "il n'y a pas eu de cataclysme", déclare le préfet.

Il restera dans l’histoire des cyclones. On peut mesurer que les effets n’ont pas pris fin. L’importance des vents, des crues et de la houle. Cette alerte rouge aura pris au moins 36 heures de notre temps. Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

"Peut-être d'autres dommages humains à constater"

Le préfet ne peut pas dresser de bilan pour l'instant. "Le bilan de l’impact de ce cyclone sur le plan humain et matériel est encore évolutif, précise-t-il, en ajoutant que des dispositifs supplémentaires seront déployés, avec notamment l'arrivée de renforts.

On a pu malheureusement déplorer un décès, mais on aura peut-être à constater dans les heures prochaines, un bilan humain. Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

Plus de 130 000 personnes privées eau



L'eau potable n'est pas accessible à tous. Les coupures électriques impactent la production d’eau potable. De très nombreux foyers sont touchés. "On est à plus de 130 000 personnes qui n’ont pas d’eau ce soir et ça pourrait être aggravé demain matin si les coupures électriques ne sont pas résorbées dans les villes", affirme Nicolas Thévenet, directeur adjoint veille et sécurité sanitaire à l’ARS.

Beaucoup de communes sont impactées. Il faut boire de l’eau en bouteille. Si ce n’est pas envisageable, il faut la faire chauffer au moins trois minutes. On vous demande de ne pas assurer les services de régulation, qui reçoit beaucoup d’appels. Néanmoins, si vous êtes dans une situation d’urgence, appelez le 15. Nicolas Thévenet, directeur adjoint veille et sécurité sanitaire à l’ARS

Plus de 150 000 personnes privées d'électricité

Les foyers sont privés d'électricité. Les auditeurs et télespectateurs de Réunion La 1ère ont d'ailleurs partagé leur expérience sur ce "cyclone Belal sans électricité" aux quatre coins de l'île. Certains d'entre eux ont même patienté plus de vingt minutes avant de pouvoir livrer leur expérience à l'antenne cet après-midi.

Ce sont plus de 150 000 clients qui sont frappés par des coupures Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

Des renforts extérieurs pour "remettre en route La Réunion"

Dès demain matin, la Région, le Département et les collectivités seront mobilisés pour nettoyer les axes routiers.

"Ces gestionnaires de voiries bénéficient d’une aide importante et immédiate, celle du SDIS, des FAZSOI, des moyens de la gendarmerie, de la police, sous les moyens de la préfecture et des sous-préfectures", indique le préfet.

Nous allons disposer de renforts qui viennent de l’Hexagone. Au total, plus de 100 sapeurs-pompiers civils et militaires, des agents d’EDF et du SDIS. Des renforts zonaux viennent directement de Mayotte, une trentaine d’agents arriveront sans doute demain après-midi. Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

Vers une phase de sauvegarde

Les gestionnaires de voiries vont avoir besoin de plusieurs heures pour repérer les dégâts, dégager les axes principaux, sécuriser les voiries et infrastructures, afin que la circulation puisse reprendre sans risques.

"Nous allons entrer dans la phase de sauvegarde. Mercredi, j'espère que la vie économique va pouvoir reprendre", assure le préfet.